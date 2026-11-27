Wamendagri Akhmad Wiyagus mendorong optimasi potensi daerah di Kalimantan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 6% pada 2027 dan 8% pada 2029 melalui kebijakan stabil.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch 3 Regional Kalimantan yang berlangsung pada Jumat, 27 November 2026 malam. Wiyagus menekankan bahwa angka pertumbuhan bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari penciptaan lapangan kerja, investasi, dan produktivitas masyarakat yang harus dioptimalkan bersama.

Peran Strategis Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan capaian ekonomi nasional karena akumulasi dari seluruh wilayah berkontribusi terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Wiyagus menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di balik angka statistik, terdapat tujuan mulia berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

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Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada triwulan III tahun 2026. Angka ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendorong akselerasi ekonomi agar target nasional tercapai. Wiyagus menegaskan bahwa koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan setiap langkah kebijakan ekonomi memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Performa Ekonomi Antarprovinsi Kalimantan

Wilayah Kalimantan menunjukkan variasi kinerja ekonomi yang signifikan antarprovinsi berdasarkan data yang dipaparkan oleh Wiyagus. Kalimantan Utara mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,3 persen, diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 5,24 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,97 persen, Kalimantan Timur 3,39 persen, dan Kalimantan Tengah sebesar 2,5 persen. Perbedaan capaian ini menyoroti perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama agar seluruh wilayah dapat berkontribusi maksimal.

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Tingkat kabupaten dan kota juga mencatatkan performa yang beragam dengan beberapa daerah masuk dalam sepuluh besar pertumbuhan tertinggi nasional. Kabupaten Kapuas mencatatkan angka 5,87 persen, Kota Banjarmasin sebesar 5,04 persen, dan Kota Palangka Raya mencapai 4,89 persen. Wiyagus menekankan bahwa kesenjangan ini harus ditutup melalui strategi yang lebih terintegrasi agar potensi ekonomi di setiap daerah dapat tergali secara optimal.

Komitmen Stabilitas Harga dan Inflasi

Menjaga stabilitas harga menjadi aspek krusial yang tidak bisa dipisahkan dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen, masih berada dalam rentang sasaran nasional antara 1,5 hingga 3,5 persen. Meskipun angka ini masih aman, Wiyagus mengingatkan bahwa kondisi inflasi dapat bervariasi di setiap daerah sehingga pemerintah daerah harus terus memantau dampak terhadap daya beli masyarakat.

Wiyagus berharap seluruh kepala daerah di Kalimantan memiliki komitmen dan visi yang sama dalam mengoptimalkan potensi wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah konkret seperti meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menjaga daya beli harus menjadi fokus utama setiap pemimpin daerah untuk mendukung pencapaian target nasional yang ambisius di masa depan.

Arah Kebijakan untuk 2027 hingga 2029

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai enam persen pada tahun 2027 dan meningkat menjadi delapan persen pada tahun 2029. Pencapaian target jangka panjang ini memerlukan sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan strategi pembangunan daerah yang tepat. Wiyagus menegaskan bahwa setiap daerah harus berkontribusi secara proporsional terhadap target nasional tersebut melalui optimasi sumber daya lokal yang ada.

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Keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan potensi ekonomi wilayah secara masif. Wiyagus meminta agar semua pemda di Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kolaborasi antarwilayah dan dukungan dari pemerintah pusat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang lebih kuat di kancah global.