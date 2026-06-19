Wamendagri Mendorong Praja IPDN untuk Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak para praja dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak para praja dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan .

Menurutnya, pengalaman panjang yang dimiliki para praja dalam menjalankan tugas pemerintahan dari level paling bawah menjadi modal berharga yang tidak dimiliki banyak profesi lainnya. Bima menjelaskan bahwa pendidikan kepamongprajaan telah melahirkan puluhan ribu aparatur yang mengabdikan diri di berbagai daerah di Indonesia. Mereka saat ini tersebar dalam berbagai posisi strategis pemerintahan. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya juga terpilih menjadi gubernur, bupati, dan wali kota.

Bima menilai pengalaman tour of duty mulai dari lurah, camat, kepala dinas, hingga sekretaris daerah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, para lulusan IPDN dinilai memiliki fondasi kepemimpinan yang kuat untuk memimpin daerah. Lebih lanjut, Bima juga mengingatkan bahwa kepala daerah pada masa mendatang akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain harus mampu merespons dinamika geopolitik global yang bergerak cepat, mereka juga dituntut mengawal pelaksanaan program strategis nasional sekaligus memenuhi harapan masyarakat melalui realisasi janji-janji pembangunan di daerah. Bima turut menyampaikan harapan besarnya agar para praja IPDN senantiasa merawat semangat pengabdian Bhinneka Nara Eka Bhakti dan teguh menjaga idealisme yang dibangun di kampus hingga titik purna tugas





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wamendagri Praja IPDN Kualitas Kepemimpinan Pendidikan Kepamongprajaan Tantangan Kepala Daerah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menkomdigi soroti pertumbuhan digital perkuat ekonomi dalam negeriMenteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti peluang pertumbuhan digital dalam memperkuat ekonomi dalam negeri.Menurut dia, pertumbuhan ...

Read more »

Alasan Prabowo Batal ke Rusia, Mensesneg: Banyak Hal untuk Diselesaikan di Dalam NegeriPresiden Prabowo merasa telah banyak berdiskusi dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN pada saat agenda di Filipina.

Read more »

Menko IPK: ASN IPDN harus adaptif dalam hadapi dinamika sosial politikMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya penguatan kapasitas ...

Read more »