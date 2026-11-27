Wamendagri Akhmad Wiyagus menyoroti capaian 98 persen perekaman KTP-el sebagai modal utama digitalisasi dan integrasi dataone Indonesia untuk pelayanan publik yang lebih efisien.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Indonesia telah menyentuh angka 98 persen dari total penduduk lebih dari 290 juta jiwa. Pencapaian krusial ini diungkapkan secara resmi pada acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch 3 Regional Kalimantan yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada malam hari Jumat tanggal 27 November 2026.

Strategi Digitalisasi Berbasis Data Kependudukan

Capaian sebesar 98 persen tersebut dianggap oleh Wiyagus sebagai modal strategis dan fondasi vital bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat agenda digitalisasi nasional serta meningkatkan standar kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan data kependudukan secara efektif merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Kualitas pemerintahan daerah saat ini dapat diukur dari sejauh mana instansi tersebut mampu mendata dan mengelola data kependudukan yang telah dilengkapi dengan identitas biometrik komprehensif.

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Identitas biometrik tersebut mencakup pengenalan wajah, sidik jari, dan pemindaian iris mata yang berfungsi untuk memverifikasi identitas masyarakat dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Pemanfaatan data yang terverifikasi secara ketat ini membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil kondisi penduduk. Selain itu, integrasi data ini juga memungkinkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan sektor swasta seperti lembaga perbankan serta transaksi elektronik lainnya.

Manajemen Generasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan

Wiyagus memberikan peringatan khusus kepada seluruh kepala daerah agar memahami komposisi demografis penduduk berdasarkan kelompok generasi karena setiap kelompok memiliki karakteristik sosial dan pola pendekatan yang berbeda. Data komposisi penduduk menunjukkan bahwa generasi Beta saat ini mulai didata, sementara struktur populasi saat ini terdiri dari generasi X sebanyak 19 persen, generasi milenial 23 persen, generasi Z 25 persen, dan generasi Alpha 19 persen. Pemahaman ini penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan publik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat lintas generasi.

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Administrasi kependudukan yang akurat dipandang sebagai fondasi utama dari pemerintahan elektronik atau e-government serta kebijakan Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk menghindari ketidaksesuaian informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan dianggap sebagai keharusan mutlak yang tidak dapat ditunda, sehingga pemerintah daerah harus menghindari pengembangan aplikasi teknologi yang tidak saling terhubung atau berdiri sendiri yang dapat menghambat integrasi layanan.

Dampak Nyata Bencana dan Ketahanan Data Nasional

Pentingnya penyimpanan data kependudukan secara digital telah terbukti nyata ketika bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kejadian bencana di daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Padang, dan Flores menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan dokumen administrasi kependudukan fisik akibat rumah dan barang pribadi mereka terdampak musibah. Namun, identitas resmi mereka tetap terlindungi karena data identitas tersebut tersimpan secara aman di server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini memungkinkan warga yang terkena dampak bencana untuk memperoleh kembali dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kehilangan identitas resmi mereka. Dalam kondisi darurat tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan pengerahan sekitar 10 tim khusus ke wilayah terdampak untuk melakukan pendataan ulang. Tim-tim ini memanfaatkan rekaman data kependudukan yang telah tersimpan dalam sistem Kemendagri untuk memverifikasi dan membantu warga.

Masa Depan Integrasi Layanan Administrasi Publik

With this achievement, Wiyagus emphasized that the government possesses a robust population database that can be utilized to strengthen service integration. The data supports development policies and ensures the sustainability of community administration services, including in emergency disaster situations. This unified approach aims to eliminate information discrepancies between central and local governments.