Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan capaian 98 persen perekaman KTP-el sebagai modal utama digitalisasi pemerintahan di Banjarbaru, Kaltara, demi pelayanan publik yang lebih efektif.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Indonesia telah mencapai tingkat penetrasi yang sangat tinggi. Angka ini tercatat sebesar 98 persen dari total populasi yang melampaui angka 290 juta jiwa, sebuah pencapaian monumental yang menjadi fondasi kuat bagi upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

Prestasi Perekaman KTP-el di Indonesia Mencapai 98 Persen

Pencapaian tersebut diumumkan secara langsung oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus pada malam hari di hari Jumat tanggal 27 bulan November tahun 2026. Acara pengumuman ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch 3 Regional Kalimantan yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Data capaian ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan dianggap sebagai modal penting yang siap digunakan pemerintah untuk mentransformasi seluruh tatanan pelayanan publik di seluruh nusantara ke arah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data yang akurat.

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Peran Strategis Data Biometrik untuk Pembangunan Nasional

Menurut penjelasan Akhmad Wiyagus, kualitas kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur secara objektif dari kemampuannya dalam mendata serta memanfaatkan data kependudukan yang telah dilengkapi dengan identitas biometrik. Identitas ini mencakup pengenalan wajah, sidik jari, dan data iris mata yang memungkinkan verifikasi identitas masyarakat dilakukan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem manual sebelumnya. Pemanfaatan data kependudukan yang terdigitalisasi ini membantu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada kondisi demografi riil, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Strategi Pelayanan Publik Melintasi Generasi Penduduk

Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan penekanan khusus kepada para kepala daerah agar memahami komposisi penduduk berdasarkan kelompok generasi. Ia menyebutkan bahwa setiap generasi memiliki karakteristik unik dan pola pendekatan yang berbeda, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lintas generasi. Data komposisi generasi di Indonesia menunjukkan bahwa generasi Alpha sekitar sembilan persen, generasi X sebanyak 19 persen, generasi milenial mencapai 23 persen, generasi Z sebanyak 25 persen, dan generasi Beta saat ini mulai memasuki proses pendataan.

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Penguatan Integrasi Satu Data Indonesia dan E-government

Administrasi kependudukan digital dipandang sebagai fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan elektronik atau e-government serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat secara maksimal untuk menghindari adanya perbedaan informasi yang dapat mengganggu stabilitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan bukanlah pilihan melainkan keharusan mutlak, sehingga pemerintah daerah diminta untuk menghindari pengembangan aplikasi yang terlalu banyak dan tidak saling terhubung yang justru dapat menghambat integrasi layanan dan pemanfaatan data secara optimal.

Manfaat Sistem Digital dalam Situasi Bencana dan Darurat

Data kependudukan yang tersimpan secara digital terbukti memiliki nilai kritis ketika bencana melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Padang, dan Flores. Dalam kejadian tersebut, sebagian besar masyarakat kehilangan dokumen administrasi kependudukan fisik akibat rumah dan barang milik mereka terdampak bencana. Namun, karena identitas masyarakat tetap tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), warga dapat kembali memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kehilangan identitas resmi mereka. Menteri Dalam Negeri bahkan memerintahkan pengerahan sekitar 10 tim ke wilayah terdampak untuk melakukan pendataan ulang dengan memanfaatkan rekaman data yang telah ada.