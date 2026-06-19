Wamenaker Rubah PHK 133 Pekerja PT Amos Indah Indonesia di KBN Cakung

Afriansyah Noor inspeksi di PT Amos Indah Indonesia, mediasi kompensasi PHK, dan mekanisme penyelesaian industri.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegakkan komitmennya terhadap hak pekerja dengan melakukan inspeksi mendadak di PT Amos Indah Indonesia di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Sidak tersebut menandai langkah serius bagi kementerian setelah menerima audiensi dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KOPUINDO) pada 4 Juni 2026, yang menuntut penyelesaian terobosan atas pemutusan hubungan kerja massal yang menimpa 133 pekerja di pabrik garmen tersebut. Mediasi yang difasilitasi pemerintah bertujuan mencari titik temu antara perusahaan dan serikat pekerja. Dalam forum tersebut, manajemen PT AII mengemukakan tawaran kompensasi yang mengalami revisi signifikan: peningkatan perhitungan hak-hak pekerja dari 0,5 kali menjadi 1 kali ketentuan sebelumnya.

Afriansyah menekankan pentingnya dialog terbuka dan merekomendasikan pekerja dan pihak perusahaan untuk menelaah persyaratan dengan seksama. Ia menegaskan bahwa kementerian akan terus mengawal proses, menegakkan prosedur hukum, dan memastikan hak-hak pekerja dilindungi sesuai peraturan. Selain menawarkan perbaikan kompensasi, Wamenaker menyatakan bahwa jika kemitraan tidak mencapai kesepakatan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berhak dipakai. Ia menegaskan bahwa masih ada jalur formal untuk menuntut hak pekerja melalui perundang-undangan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga akan memfasilitasi komunikasi berkelanjutan supaya entitas perusahaan tetap memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder. Kejadian PHK di PT Amos Indah Indonesia kini menjadi sorotan publik dan menyoroti kebutuhan drastis untuk menegakkan kepastian hukum di sektor industri. Melalui mediasi, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian bersama yang adil. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus serupa, menjaga kesejahteraan pekerja, dan memelihara integritas hubungan industrial di Indonesia





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PHK Mediasi Kompensasi Pekerja Kemnaker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warga RI Pesimis Dapat Kerja, Butuh Magang Hub-Padat Karya TunaiMasyarakat Indonesia kini tampak makin pesimistis mendapatkan pekerjaan di Indonesia

Read more »

Harga Pertamax Naik, BI Ramal Bakal Pengaruhi Inflasi 0,25%Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti potensi tekanan inflasi di Indonesia akan semakin tinggi

Read more »

Setelah PHK 30.000 Karyawan, Orang Terkaya Teriak Kekurangan PegawaiJeff Bezos menolak kekhawatiran tentang AI yang menggantikan pekerjaan. Ia prediksi AI justru akan menciptakan kelangkaan tenaga kerja.

Read more »

Kemnaker Tindak Lanjuti Aduan Buruh lewat Mediasi Kasus PHK 133 Pekerja PT Amos Indah IndonesiaWamenaker mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Read more »