Wamenag Syafi'i Resmikan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry Banda Aceh

Wakil Menteri Agama meresmikan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry di Banda Aceh, mendukung program beasiswa perjanjian dinas untuk meningkatkan jumlah tenaga medis di Aceh dan Indonesia.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Romo Muhammad Syafi'i, menandatangani prasasti peresmian Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry di Banda Aceh, Kamis. Acara pengesahan ini menandai langkah strategis dalam penyediaan infrastruktur pendidikan tinggi kedokteran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Program Beasiswa Perjanjian Dinas untuk Aceh

KH Romo Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa beasiswa unggulan pendidikan dokter umum dan spesialis dengan skema perjanjian dinas akan menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Wamenag menegaskan bahwa pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota perlu menyediakan skema beasiswa semacam ini untuk mengatasi kekurangan dokter.

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Program unggulan perjanjian dinas tersebut membuka peluang bagi putra-putri terbaik dari setiap daerah untuk mengabdi di tempat domisili mereka setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Jika mahasiswa yang disekolahkan berasal dari daerah yang membutuhkan dokter umum dan spesialis, maka secara otomatis mereka akan kembali mengabdi di wilayah tempat tinggalnya setelah lulus.

Wamenag menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap penerima beasiswa, yaitu hanya mereka yang benar-benar berasal dari daerah yang membutuhkan dokter. Ia mengingatkan bahwa penerima beasiswa yang tidak berasal dari daerah kekurangan dokter berpotensi tidak bertahan lama mengabdi di lokasi penugasan dan mungkin minta pindah sesaat setelah menyelesaikan pendidikan.

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Infrastruktur dan Dampak Regional

Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta terus disempurnakan guna melahirkan dokter-dokter andal di Banda Aceh. Wamenag menilai bahwa fasilitas laboratorium yang sudah bagus pada awalnya dan rencana pembangunan berkelanjutan akan memungkinkan fakultas ini menghasilkan dokter-dokter berkualitas untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.

Kementerian Agama memberikan perhatian serius untuk pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry dengan memperhatikan berbagai kebutuhan yang diperlukan guna melahirkan dokter-dokter terbaik. Wamenag menyatakan bahwa ia akan mengkomunikasikan kebutuhan fasilitas tersebut dengan Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran untuk diteruskan ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman, menyampaikan bahwa Fakultas Kedokteran UIN Ar Raniry akan menerima kuota sebanyak 50 mahasiswa pada tahun 2026, dengan rincian sembilan di antaranya merupakan penghafal Al Quran tiga puluh juz. Ia berharap Kementerian Agama dapat mendukung dan membantu perlengkapan laboratorium pada periode 2026 hingga 2027 agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Kolaborasi dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Aceh diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan UIN Ar-Raniry guna mendidik putra-putra terbaiknya menjadi dokter yang kompeten. Kepala Kantor Berita ANTARA dan jajaran terkait turut mendukung inisiatif ini sebagai upaya nyata dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

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Wamenag menambahkan bahwa perwakilan dari ketiga kementerian terkait dijadwalkan kembali berkunjung ke Aceh untuk melanjutkan program pesantren bebas tuberkulosis atau TBC. Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran diminta untuk menyiapkan berkas proposal kebutuhan fasilitas agar dapat didiskusikan bersama dengan para wakil kementerian tersebut dalam kunjungan mendatang.

Acara peresmian ini dihadiri oleh Pejabat Sekda Aceh, Taufik, yang turut mensuport visi pengembangan institusi pendidikan tinggi kedokteran di Aceh. Kehadiran Wakil Menteri Agama dan para pejabat pemerintah daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran dapat berjalan dengan lancar, modern, dan memenuhi standar nasional pendidikan kedokteran.