Wamenag Optimis Penyelenggaraan Haji ke Depan Semakin Baik

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i optimis penyelenggaraan haji ke depan akan membaik setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Ia menyebut perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2026, mulai dari kesehatan, transportasi, akomodasi, hingga pelayanan di Arab Saudi.

Romo Syafi'i yang juga anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M menegaskan bahwa pengalaman tahun 2026 menjadi fondasi penting untuk perbaikan besar berikutnya. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus ini merupakan langkah strategis dan bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan urusan haji ditangani oleh lembaga yang fokus, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah. Di tingkat global, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus untuk urusan haji.

Transformasi kelembagaan ini memberi energi baru yang positif dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Salah satu perbaikan signifikan adalah pengetatan istitha'ah atau kelayakan kesehatan jemaah. Proses ini berdampak pada pembatalan keberangkatan 345 calon haji demi keselamatan dan kesehatan mereka. Di Arab Saudi, berbagai sektor layanan menunjukkan peningkatan nyata.

Sektor transportasi didukung oleh Bus Shalawat yang beroperasi 24 jam. Layanan akomodasi hotel lebih tertata dan nyaman, serta kualitas konsumsi selama ibadah haji terjaga baik. Pada sektor kesehatan, kerja sama strategis dengan Saudi German Hospital dan penguatan klinik satelit mempercepat penanganan medis. Pada fase puncak haji di Arafah dan Mina, penataan tenda berbasis kloter semakin rapi dan dilengkapi pendingin udara.

Manajemen layanan dan sistem antrean juga lebih tertib dan efisien. Berbagai pembenahan ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Romo Syafi'i menegaskan bahwa seluruh capaian positif ini membuktikan efektivitas gagasan Presiden Prabowo. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah langkah reformasi besar dalam tata kelola haji Indonesia.

Meskipun masih ada ruang perbaikan, terutama di Mina, ia optimistis penyelenggaraan haji ke depan akan terus membaik berkat penguatan kelembagaan dan pengalaman yang bertambah setiap tahun. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Haji dan Umrah serta Wakil Menteri Haji dan Umrah yang dinilai responsif dan dekat dengan jemaah. Keduanya menunjukkan energi luar biasa dengan kehadiran langsung di lapangan. Sinergi yang kuat ini menjadi modal penting untuk peningkatan layanan haji Indonesia ke depan.

Berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan, dan optimisme Romo Syafi'i mencerminkan harapan besar akan tata kelola haji yang semakin baik dan memberikan pelayanan optimal bagi jemaah haji Indonesia





