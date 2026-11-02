Wamen Sos Agus Jabo: KND 2026-2031 Seleksi Independen Bukan Hasil Putusan Kemensos

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Kementerian Sosial hanya memfasilitasi seleksi Komisi Nasional Disabilitas periode 2026 hingga 2031 tanpa menentukan hasil pemilihan final anggota.

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono secara tegas menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nama-nama yang terpilih sebagai anggota Komisi Nasional Disabilitas atau KND untuk periode 2026 hingga 2031. Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Wamensos saat membuka acara Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas yang berlangsung di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 2 November.

Peran Kemsos Sekadar Memfasilitasi Proses

Dalam sambutannya, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa mandat utama dari Kementerian Sosial dalam proses ini adalah bersifat administratif dan fasilitatif. Ia menegaskan bahwa peran kementerian tersebut hanyalah membentuk dan memfasilitasi jalannya proses seleksi, bukan merupakan badan yang berhak menentukan siapa yang akan akhirnya menjabat. Tegasnya, Kementerian Sosial tidak boleh campur tangan dalam penentuan hasil akhir pemilihan anggota KND tersebut.

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Landasan Hukum KND Yang Independen

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ini sebenarnya berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang secara khusus membahas tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal 131 dalam undang-undang tersebut, KND ditegaskan keberadaannya sebagai sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dari birokrasi pemerintah. independence ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat bekerja secara objektif.

Selanjutnya, Pasal 132 undang-undang yang sama memberikan mandat kuat kepada KND untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terkait penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dengan demikian, KND berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia bagi kelompok rentan ini tanpa adanya tekanan dari instansi pemerintah manapun.

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Implementasi Peraturan Presiden Nomor 68

Kerangka kerja dan aturan main untuk pelaksanaan tugas-tugas KND tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Melalui regulasi presiden ini, mekanisme pemilihan dan tata cara kerja lembaga menjadi lebih terstruktur dan jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum bagi proses seleksi yang sedang berlangsung saat ini di Jakarta.

Presiden melalui peraturan tersebut secara resmi mendelegasikan wewenang kepada Menteri Sosial untuk membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KND. Delegasi ini bersifat prosedural untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Komitmen terhadap Hak Penyandang Disabilitas

Kehadiran KND periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan struktur yang independen dan proses seleksi yang transparan, lembaga ini dapat lebih efektif dalam menekan berbagai bentuk diskriminasi. Uji publik ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa calon anggota terpilih benar-benar berkomitmen dan kompeten.

Agus Jabo Priyono berharap agar proses yang sedang berlangsung ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan anggota KND yang berkualitas. Hasil dari seleksi ini akan sangat menentukan arah kebijakan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di masa depan. Masyarakat luas diharapkan dapat mengikuti perkembangan hasil uji publik ini dengan saksama.