Wamen LH: Penanaman Bambu Bukan Hanya Green Jobs, Tapi Juga Sumber Pendapatan Ganda dari Perdagangan karbon

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) menyatakan penanaman bambu tidak hanya menciptakan green jobs, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan ganda dari perdagangan karbon. Dia menekankan pentingnya pekerjaan yang ramah lingkungan ini sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara aktif menggalakkan dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang menciptakan lapangan kerja hijau seperti ini. Selain itu, pengembangan ekonomi karbon menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, membuka peluang usaha baru yang berbasis ekonomi hijau, dan diversifikasi ekonomi.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) menyatakan penanaman bambu tidak hanya menciptakan green jobs , tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan ganda dari perdagangan karbon . Dia menekankan pentingnya pekerjaan yang ramah lingkungan ini sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam penanaman bambu berpeluang memperoleh dua sumber pendapatan sekaligus, yaitu dari hasil panen bambu dan nilai ekonomi karbon yang dihasilkan oleh penanaman tersebut. Pemerintah secara aktif menggalakkan dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang menciptakan lapangan kerja hijau seperti ini. Selain itu, pengembangan ekonomi karbon menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, membuka peluang usaha baru yang berbasis ekonomi hijau, dan diversifikasi ekonomi. Kegiatan penanaman bambu yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan masyarakat secara luas merupakan contoh nyata kolaborasi untuk mencapai tujuan rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian nasional





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