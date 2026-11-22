Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menegaskan pangan biru sebagai pilar utama kedaulatan pangan nasional pada Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Jakarta.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menyatakan bahwa peringatan Hari Ikan Nasional tahun ini menandai komitmen kolektif bangsa Indonesia untuk menjadikan laut dan perairan sebagai sumber kehidupan utama. Dalam puncak acara yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Minggu, 22 November 2026, Didit Herdiawan menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan bukan lagi sekadar alternatif, melainkan pilar strategis bagi ketahanan pangan.

Pangan Biru sebagai Pilar Kedaulatan Pangan

Wamen KP Didit Herdiawan secara eksplisit mengumumkan bahwa tema strategis yang diangkat dalam peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 adalah "Pangan Biru untuk Indonesia Maju". Melalui tema ini, pemerintah pusat memprioritaskan pangan yang bersumber dari laut dan perairan darat sebagai tulang punggung penopang kedaulatan pangan nasional di Indonesia.

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Didit Herdiawan menekankan bahwa status pangan biru telah bergeser dari sekadar pendukung menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan negara. Ia menyoroti keunggulan komparatif dari sumber pangan ini yang kaya akan protein dan mikronutrien essential bagi kesehatan masyarakat, serta memiliki jejak karbon yang relatif lebih rendah dibandingkan berbagai sumber protein hewani konvensional lainnya.

Landasan Hukum dan Sejarah Peringatan Nasional

Peringatan tahunan ini dilaksanakan secara konsisten sejalan dengan Ketentuan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional. Berdasarkan aturan hukum yang mengikat tersebut, tanggal 21 November ditetapkan secara resmi sebagai hari pemeringatan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

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Pemotongan tuna sirip kuning dalam rangkaian prosesi Harkannas 2026 di Jakarta menjadi simbol visual dari komitmen tersebut, yang digelar tepat pada hari Minggu, 22 November 2026, dengan dokumentasi visual dari ANTARA yang menunjukkan pentingnya isu konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pameran Prioritas Nasional dan Festival Kuliner

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yudi Nurul Ihsan menghadirkan rangkaian pameran Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. Acara ini mencakup berbagai inisiatif seperti Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya tematik, serta upaya revitalisasi tambak di pesisir utara Jawa yang telah direvitalisasi secara signifikan.

Rangkaian acara puncak juga diperkaya dengan pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi serta program swasembada garam yang menunjukkan kemajuan teknis industri perikanan. Selain aspek produksi, Yudi Nurul Ihsan menyebutkan terselenggaranya festival kuliner yang mengedepankan olahan pangan biru dan lomba masak tingkat nasional untuk mengenalkan potensi sumber daya ikan yang luar biasa kepada publik.

Visi Masa Depan dan Dampak Sosial Ekonomi

Yudi Nurul Ihsan mengungkapkan harapan besar agar kekayaan potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat kembali menjadi menu utama bagi keluarga-keluarga di seluruh negeri. Langkah ini dirancang untuk mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah sumber protein yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi tubuh mereka.

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Upaya strategis yang digagas oleh Ditjen PDSPKP KKP dan dipimpin oleh Yudi Nurul Ihsan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar global sekaligus memperbaiki gizi masyarakat lokal. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di tingkat lapangan menjadi kunci keberhasilan program pangan biru ini.