Wamen Imipas Silmy Karim Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Korupsi Izin WNA

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk izin tinggal warga negara asing. Penetapan ini menyusul Operasi Tangkap Tangan KPK di Imigrasi Jakarta Barat yang juga menargetkan tujuh pejabat Ditjen Imigrasi. KPK menyita sejumlah aset properti bernilai puluhan miliar rupiah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen imigrasi. penetapan ini hasil Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) KPK di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

Selain Silmy, KPK juga menetapkan tujuh pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai tersangka. Kasus ini terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. KPK memeriksa Silmy selama lebih dari 10 jam di Gedung Merah Putih sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Aset yang disita dari tersangka terkait kasus ini tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Properti bernilai puluhan miliar rupiah. Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, KPK menyita berbagai bangunan dan tanah di kedua wilayah tersebut.

Rincian aset di Jakarta Selatan meliputi tanah dan bangunan seluas 743 m2/863 m2 senilai Rp 43,5 miliar, seluas 1.860 m2/853 m2 senilai Rp 31,9 miliar, seluas 304 m2/627 m2 senilai Rp 25 miliar, seluas 23 m2/167 m2 senilai Rp 4,4 miliar, seluas 396 m2/300 m2 senilai Rp 13,35 miliar, seluas 39 m2/195 m2 senilai Rp 7,75 miliar, dan seluas 39 m2/195 m2 senilai Rp 7,5 miliar. Sementara di Jakarta Timur, ada tanah dan bangunan seluas 709 m2/632 m2 senilai Rp 13,4 miliar, seluas 701 m2/275 m2 senilai Rp 11,1 miliar, serta seluas 239 m2/239 m2 senilai Rp 1,7 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan khusus karena melibatkan pejabat tinggi. KPK berkomitmen untuk mengungkap korupsi di sektor imigrasi yang kerap menjadi source masalah karena melibatkan permintaan pivotal dari WNA. Penangkapan ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistematis. Komunitas internasional menilai pentingnya integritas dalam pengurusan imigrasi untuk menjaga daya tarik investasi dan keamanan negara.

Reaksi publik bervariasi. Sebagian mendukung langkah KPK, namun muncul pula perturbation tentang politik di balik operasi tersebut. Dalam konteks lebih luas, korupsi di bidang imigrasi dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia. KPK akan terus menyidik dan mendalami jaringan yang mungkin terlibat includingpossible intermediaries and foreign parties.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi praktik pemerasan yang merugikan masyarakat dan negara. Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan transparency dalam layanan publik





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Silmy Karim KPK Korupsi Imigrasi Izin WNA Operasi Tangkap Tangan OTT Dugaan Pemerasan

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