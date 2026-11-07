Wamen HAM Dukung Percepatan RUU Penyadapan Usai Dugaan Penyadapan Presiden

Wamen HAM Mugiyanto mendukung percepatan RUU Penyadapan di Komisi III DPR RI demi kepastian hukum dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyatakan dukungannya terhadap upaya Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Mugiyanto menyinggung dugaan kasus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang menyadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai peristiwa tersebut menunjukkan betapa pentingnya batasan yang jelas dalam penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat.

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Indonesia Belum Memiliki UU Penyadapan Komprehensif

Wamen HAM Mugiyanto menegaskan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang penyadapan yang komprehensif. Kondisi ini membuat pengaturan penyadapan tersebar di berbagai undang-undang sektoral.

Selama ini, aturan penyadapan di setiap sektor memiliki ketentuan masing-masing. Akibatnya, tidak ada standar pengawasan yang terpadu untuk memastikan setiap penyadapan dilakukan sesuai aturan.

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Mugiyanto menilai undang-undang tersebut perlu memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan lima prinsip, yaitu legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas. Kelima prinsip itu, menurutnya, harus menjadi fondasi dalam setiap praktik penyadapan oleh negara.

Dukungan Wamen HAM dan Tuntutan Pengusutan Kasus

Wamen HAM Mugiyanto mendorong agar RUU Penyadapan segera dibahas, sementara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara tuntas, independen, dan transparan. Dua hal tersebut, menurutnya, berjalan beriringan.

Mugiyanto juga menilai keberadaan UU Penyadapan penting untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. Tanpa mekanisme tersebut, korban dinilai tidak memiliki jalur yang jelas untuk memperoleh pemulihan.

Dalam pandangannya, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Ia mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri.

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Ancaman Privasi dan Langkah Lanjutan RUU Penyadapan

Praktik penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, menurut Wamen HAM Mugiyanto, dapat mengancam hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi warga. Dampaknya tidak berhenti pada privasi, karena praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan intimidasi.

Mugiyanto menegaskan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, penyadapan yang tidak berdasar akan terus menjadi risiko bagi warga negara. Karena itu, ia memandang RUU Penyadapan sebagai instrumen untuk memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus membatasi ruang penyalahgunaan.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, sumber berita belum menyebutkan jadwal pasti pembahasan RUU Penyadapan di Komisi III DPR RI. Publik juga belum mendapatkan keterangan terbaru mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.