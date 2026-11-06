Wamen Giring Ganesha Resmi Buka Pameran Batik Peranakan Harmony in Diversity

Wakil Menteri Giring Ganesha meresmikan pameran Harmony in Diversity di Jakarta, showcasing karya tujuh seniman batik Peranakan yang meleburkan budaya Tionghoa dan Nusantara.

Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha secara resmi membuka Pameran Batik Peranakan dengan tema Harmony in Diversity di House of Tugu Old Town Jakarta, Kamis (6/11/2026). Acara peletakan batu pertama bagi apresiasi budaya ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, sebagai pejabat resmi yang meresmikan kegiatan tersebut.

Pameran ini diselenggarakan khusus untuk memperingati dua tahun berdirinya House of Tugu Old Town Jakarta. Kegiatan berlangsung sejak Kamis (5/11/2026) dan akan berakhir pada tanggal 12 November 2026, memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyaksikan koleksi seni yang unik ini di lokasi pameran yang strategis di Jakarta Barat.

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Visi Giring Ganesha tentang Warisan Budaya

Wakil Menteri Giring Ganesha menekankan bahwa batik Peranakan bukan sekadar objek estetika, melainkan media vital untuk menjaga memori kolektif tentang nilai-nilai leluhur. Ia menyatakan bahwa masyarakat harus sepakat bahwa karya ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi saat ini dengan asal-usul budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Ungkapan ini disampaikan Giring Ganesha melalui siaran pers resmi yang diterima oleh KompasTV, menyoroti pentingnya konservasi identitas budaya di tengah arus modernisasi. Menurutnya, pelestarian motif dan teknik pembuatan batik Peranakan adalah upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai historis bangsa Indonesia.

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Kolaborasi Tujuh Seniman Batik Ternama

Pameran ini menampilkan karya asli dari tujuh seniman batik dan rumah batik terkemuka dari berbagai daerah, meliputi Jakarta, Cirebon, Pekalongan, dan Lasem. Para seniman yang berpartisipasi dalam rangkaian acara ini adalah Dave Tjoa, Giok atau Indrawati, Liem Po Hien, Valentina Ekawatiningsih, Sulistyono, Ho Som Nio atau Mak Som, serta Rudi Siswanto.

Representasi visual dari ketujuh kreator ini mencakup Dave Tjoa sebagai seniman batik kontemporer dari Jakarta, Giok atau Indrawati dari Kanoman Cirebon, Liem Po Hien dari Batik Liem Ping Wie Pekalongan, dan Valentina Ekawatiningsih dari Batik Lumintu Lasem. Selain itu, Sulistyono hadir mewakili Batik Nyah Kiok Lasem, Ho Som Nio atau Mak Som dari Batik Surya Kencana Lasem, dan Rudi Siswanto dari Batik Kidang Mas Lasem.

Proses Akulturasi Budaya Tionghoa dan Nusantara

Kurator Bentara Budaya, Frans Sartono, menjelaskan bahwa Batik Peranakan merupakan hasil dari pertemuan kebudayaan panjang antara komunitas Tionghoa dengan tradisi lokal Nusantara. Proses akulturasi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan tidak hanya tercermin dalam karya seni, tetapi juga dalam praktik kehidupan sosial dan tradisi kuliner masyarakat.

Unsur pengaruh budaya Tionghoa sangat terlihat pada pilihan motif visual yang digunakan, seperti burung hong, naga, dan bunga teratai. Palet warna yang diterapkan juga sangat khas, menampilkan kombinasi warna cerah seperti merah, biru, dan hijau yang berpadu harmonis dengan unsur-unsur visual setempat, menciptakan identitas estetika yang unik dan berbeda dari batik tradisional lainnya.

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Dampak Sosial dan Lokasi Pameran

Corporate Communication Director Kompas Gramedia, Glory Oyong, menyampaikan rasa syukur atas kelangsungan perawatan kekayaan budaya ini oleh para seniman. Ia berharap karya-karya batik yang meleburkan budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia dapat terus diapresiasi oleh publik luas sebagai simbol keterbukaan dan keragaman.

Pameran Harmony in Diversity dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga 12 November 2026 di House of Tugu Old Town Jakarta. Lokasi pameran ini berada di Jalan Kali Besar Barat Nomor 26, RT 4 RW 3, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, menyediakan akses mudah bagi pecinta seni untuk menyaksikan langsung koleksi batik Peranakan yang langka dan bersejarah.