Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq Tegaskan Kesetaraan dan Mutu Pendidikan di Hari Kartini

Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menekankan pentingnya sinergi antara akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran sebagai wujud nyata perjuangan Kartini di era modern.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq , baru-baru ini menekankan bahwa esensi dari kesetaraan dalam dunia pendidikan tidak boleh hanya terbatas pada pemberian akses belajar semata. Dalam momentum peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2026, ia menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan ilmu harus dibarengi dengan komitmen nyata dalam penguatan mutu pembelajaran di seluruh pelosok negeri.

Pernyataan ini disampaikan saat beliau melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA di SDN Majalengka Wetan 4. Wamen Fajar menyoroti bahwa perjuangan pahlawan nasional seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien merupakan tonggak sejarah dalam membuka pintu pendidikan bagi kaum perempuan dan seluruh generasi bangsa. Beliau mengajak para siswa untuk memaknai semangat perjuangan tersebut dengan cara giat belajar dan mengembangkan potensi diri demi masa depan yang lebih baik.

Dalam kunjungannya, Wamen Fajar memberikan penjelasan mendalam terkait pelaksanaan TKA. Beliau menegaskan bahwa asesmen tersebut bukanlah penentu kelulusan, melainkan instrumen evaluasi untuk memetakan capaian belajar siswa. Melalui TKA, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis. Beliau berpesan kepada para siswa agar mengerjakan soal dengan jujur dan gembira, sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Selain itu, Wamen Fajar menyatakan bahwa di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kemendikdasmen terus berupaya melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta memberikan layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar permasalahan di lapangan agar kualitas pendidikan Indonesia dapat bersaing di level internasional.

Selain meninjau siswa, Wamen Fajar juga menghadiri Seminar Nasional Pendidikan sekaligus pengukuhan pengurus Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI di Majalengka. Di hadapan para kepala sekolah, beliau menekankan posisi vital mereka sebagai garda terdepan dalam ekosistem pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah harus bertransformasi menjadi pemimpin pembelajaran, bukan sekadar administrator yang mengurusi urusan birokrasi semata.

Peran kepala sekolah sangat krusial dalam membangun budaya belajar yang inklusif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari perundungan, serta memastikan kesejahteraan guru dan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan organisasi profesi seperti AKSI dinilai sangat strategis untuk mewujudkan visi besar pendidikan nasional yang berkualitas. Semangat Kartini harus terus dihidupkan melalui langkah nyata di ruang kelas, agar setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan kompetensi yang mumpuni.





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Nasional Fajar Riza Ul Haq Hari Kartini Mutu Pembelajaran Kemendikdasmen

United States Latest News, United States Headlines

