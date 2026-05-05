Wali Kota Zohran Mamdani Cetak Sejarah di TD Five Boro Bike Tour 2026

Wali Kota Zohran Mamdani menjadi wali kota pertama yang menyelesaikan TD Five Boro Bike Tour sejauh 40 mil di New York City. Acara ini menandakan komitmen kota untuk bersepeda lebih aman dan ramah lingkungan.

Wali Kota Zohran Mamdani berhasil menciptakan sejarah baru dengan menyelesaikan ajang TD Five Boro Bike Tour secara penuh pada Minggu, 3 Mei 2026. Ia menjadi wali kota pertama yang berhasil menuntaskan rute sejauh 40 mil yang melintasi lima wilayah di New York City bersama lebih dari 32.000 pesepeda lainnya.

Sebelum memulai perjalanan, Mamdani menyatakan bahwa ajang yang telah berlangsung selama 48 tahun ini lahir dari kecintaan terhadap kota dan aktivitas bersepeda. Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membuat bersepeda di seluruh kota lebih mudah diakses dan aman bagi masyarakat. Acara tahunan ini diproduksi oleh Bike New York bekerja sama dengan pemerintah kota. Penyelenggara menyebutnya sebagai acara bersepeda amal terbesar di dunia yang mendanai program pendidikan bersepeda gratis sepanjang tahun.

Selain diikuti oleh pejabat dan masyarakat umum, ajang ini juga dimeriahkan oleh DJ dan produser musik asal Italia, Benny Benassi, yang turut bersepeda sambil membawa peralatan DJ portabel untuk merayakan perilisan album barunya. Partisipasi luas dalam acara ini sejalan dengan tren global di berbagai kota yang mendorong lingkungan lebih ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Para perencana kota mempromosikan konsep kawasan yang memungkinkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jarak dekat.

Para pendukung kebijakan tersebut menilai pendekatan ini dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan emisi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ajang ini tidak hanya menjadi perayaan bagi para pesepeda, tetapi juga sebagai simbol komitmen kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan keberhasilan Mamdani dalam menyelesaikan acara ini, diharapkan akan menginspirasi lebih banyak warga untuk bersepeda dan mendukung inisiatif kota yang ramah lingkungan.

Selain itu, acara ini juga menjadi bukti bahwa bersepeda tidak hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Keberhasilan acara ini juga didukung oleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan demikian, ajang TD Five Boro Bike Tour tidak hanya menjadi acara tahunan yang dinantikan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan





