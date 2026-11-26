Agustina Wilujeng Pramestuti mewakili Kota Semarang menerima dua penghargaan nasional terkait pengembangan kawasan strategis dan penataan bangunan dari pemerintah pusat.

Kota Semarang di Jawa Tengah berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Penghargaan ini diraih sebagai apresiasi atas kinerja berkelanjutan dalam pengelolaan infrastruktur cipta karya yang telah diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

Penerimaan anugerah tersebut secara resmi dilakukan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Gedung Cipta Karya, Jakarta, pada Kamis, 26 November. Kedua prestasi tersebut mencakup peringkat pertama di sektor pengembangan kawasan strategis serta peringkat ketiga untuk sektor bina penataan bangunan, membuktikan standar tinggi manajemen kota.

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Strategi Pengembang Kawasan Bersejarah

Kota Semarang menerapkan pendekatan pengembangan berbasis komunitas atau community-based development untuk menjaga identitas sejarah kawasan bersejarah agar tetap hidup dan menggerakkan ekonomi warga. Strategi ini diarahkan khusus pada kawasan-kawasan bersejarah seperti Kota Lama, Pasar Johar, Kauman, dan Kampung Melayu untuk memastikan nilai warisan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan bahwa nilai utama sebuah kawasan bersejarah terletak pada kemampuannya untuk tidak hanya menjaga warisan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelestarian bangunan tidak boleh berhenti pada aspek konservasi struktur semata, melainkan harus mencakup pemanfaatan, pengembangan, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan warga.

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Standar Keselamatan Bangunan Lama dan Cagar Budaya

Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diarahkan untuk menjamin keselamatan serta kelayakan fungsi bangunan lama dan kawasan cagar budaya di Kota Semarang. Proses ini memastikan bahwa aspek keamanan struktural terpenuhi tanpa mengaburkan nilai sejarah dan karakter asli dari setiap bangunan yang ada.

Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa pengelolaan bangunan bersejarah memerlukan kehati-hatian ekstra karena harus menyeimbangkan aspek keselamatan dan kelayakan fungsi dengan pelestarian karakter sejarah. Keterpaduan antara perencanaan, pengawasan, dan koordinasi menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan tersebut agar nilai historis tidak hilang seiring dengan pembaruan infrastruktur.

Dukungan Pusat dan Langkah Daerah Infrastruktur

Dukungan dari pemerintah pusat bersama langkah-langkah daerah turut menopang sistem sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, serta pengendalian banjir di wilayah Kota Semarang. Upaya ini mencakup perbaikan alur sungai, penguatan tanggul, peningkatan kapasitas drainase, dan pembangunan rumah pompa untuk mengatasi masalah genangan air secara komprehensif.

Kinerja yang terukur ini menempatkan Kota Semarang sebagai salah satu entitas yang berhasil mengintegrasikan aspek pelestarian warisan budaya dengan pembangunan infrastruktur modern yang berkelanjutan, sebuah pencapaian yang diakui secara nasional oleh Kementerian PUPR melalui evaluasi dan penilaian yang ketat.