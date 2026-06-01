Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Seruan ini disampaikan dalam rangkaian Peringatan Hari Lahir Pancasila di Medan, yang dihadiri berbagai strata masyarakat.

Ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial harus terus dijunjung dan diimplementasikan secara konsisten. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi kolektif, ensuring bahwa semangat Pancasila tetap menyala dalam setiap jiwa warga Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai ini perlu ditanamkan sejak usia dini, sebagai langkah preventif membentuk karakter generasi penerus yang berlandaskan Pancasila.

Wali Kota Medan menjelaskan bahwa dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat dapat menjaga keutuhan bangsa sekaligus berkontribusi bagi perdamaian global, mengingat tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Tema ini menegaskan relevansi universal nilai Pancasila sebagai solusi bagi konflik dan perpecahan. Komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga organisasi kemasyarakatan, diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Upaya ini juga sejalan dengan seruan serupa dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah, yang memfokuskan penanaman nilai Pancasila pada generasi muda demi menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni setiap tahun mengingatkan bangsa Indonesia akan warasan filosofis yang harus dijunjung tinggi, sekaligus memicu aksi nyata seperti pentashaan bendera merah putih di berbagai daerah, termasuk Bengkulu, sebagai bentuk nasionalisme.

Melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan nilai Pancasila dapat hidup di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga menciptakan tatanan yang adil, rukun, dan makmur untuk seluruh rakyat





