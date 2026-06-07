Wali Kota Makassar Serius Hadapi Krisis Sampah, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan kapasitas pengelolaan sampah yang baru mencapai 67 persen dari total timbulan 1.036 ton per hari, mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi krisis polusi dan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Wali Kota Makassar , Munafri Arifuddin , mengungkapkan bahwa kapasitas pengangkutan sampah di wilayahnya baru menjangkau 67 persen dari total timbulan, sementara jumlah sampah harian mencapai sekitar 1.036 ton.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan akibat penumpukan sampah yang tidak tertangani. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengingat bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi lintas sektor dan perangkat daerah dianggap menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Munafri menyebut tiga krisis besar yang saling terkait: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan, yang juga berdampak di Makassar.

Timbulan sampah yang besar dan kapasitas pengangkutan yang terbatas menjadi salah satu manifestasi krisis polusi di kota tersebut. Tanpa penanganan yang memadai, masalah ini akan terus memperburuk kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama mencari solusi efektif. Upaya kolaborasi lintas sektor ini mencakup pembangunan sistem yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan menciptakan ekosistem yang mampu mengelola sampah dari hulu hingga hilir.

Contoh konkret yang disoroti adalah inisiatif pemilahan sampah yang telah dilakukan oleh sejumlah komunitas hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Namun, upaya ini harus didukung oleh sistem pengangkutan yang sesuai agar sampah yang sudah dipilah tidak kembali tercampur, menjaga efektivitas program daur ulang. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat dan perangkat daerah guna memastikan setiap upaya pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan.

Wali Kota Munafri menekankan bahwa kampanye pengelolaan sampah harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, bukan hanya sebagai gerakan sesaat, melainkan harus tertanam dalam kesadaran setiap individu. Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan pengelolaan sampah yang dilakukan hari ini memiliki nilai untuk masa depan. Dengan memilah sampah dari rumah, setiap warga berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kota yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pemerintah Kota Makassar akan terus menggalakkan program-program edukasi dan fasilitas pendukung untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah. Konsistensi dalam kampanye dan partisipasi aktif dari seluruh elemen diharapkan dapat mewujudkan Makassar yang bersih dan bebas sampah





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sampah Makassar Munafri Arifuddin Pengelolaan Sampah Kolaborasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPKPengusutan dugaan kasus korupsi masif di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar kembali menggema di depan Gedung Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Read more »

Pemkot Madiun Gelar Turnamen E-Sports Piala Wali Kota 2026, Wadahi Talenta Digital Anak MudaPemerintah Kota Madiun sukses menggelar Turnamen E-Sports Piala Wali Kota 2026, menjadi wadah strategis bagi talenta digital anak muda serta bukti perkembangan olahraga modern di kota tersebut.

Read more »

Wali Kota Banjarmasin Resmikan Local Expo Jumpa Bonsai Fest 2026, Pamerkan Karya Indah Penuh DedikasiLocal Expo Jumpa Bonsai Fest 2026 resmi dibuka di Banjarmasin, memukau Wali Kota dengan keindahan karya seni bonsai serta menjadi ajang penting menyambut HUT ke-500 Kota Banjarmasin.

Read more »

Sebanyak 392 haji Mataram tiba, wali kota apresiasi disiplin jamaahWali Kota Mataram Mohan Roliskana memberikan apresiasi terhadap 392 haji yang baru tiba di Mataram, atas kedisiplinan dan semangat kebersamaan para jamaah ...

Read more »