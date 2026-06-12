Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Kunjungi Pulau-Pulau di Kepulauan Sangkarrang

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Sangkarrang untuk memastikan pembangunan merata dan menyalurkan bantuan vital bagi warga. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung berbagai fasilitas sosial dan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Sangkarrang untuk memastikan pembangunan merata dan menyalurkan bantuan vital bagi warga. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung berbagai fasilitas sosial dan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga di seluruh wilayahnya. Didampingi oleh Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Munafri Arifuddin memulai agenda kunjungan dari Pulau Barrang Lompo. Kehadiran mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa sejumlah program konkret yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari warga. Fokus utama kunjungan ini adalah untuk berdialog dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung.

Langkah proaktif ini diambil untuk mengatasi disparitas pembangunan antara daratan dan wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar berupaya keras agar seluruh warganya dapat merasakan dampak positif dari program pembangunan yang digulirkan. Kunjungan Wali Kota Munafri Arifuddin ke wilayah kepulauan Makassar diawali dengan peninjauan di Pulau Barrang Lompo. Salah satu agenda penting adalah melihat langsung progres pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keagamaan dan administrasi bagi penduduk setempat. Selain peninjauan infrastruktur, agenda sosial juga menjadi prioritas utama dalam kunjungan ini. Wali Kota Munafri, bersama Ketua TP PKK Makassar, secara simbolis menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas di Pulau Barrang Lompo. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap kelompok rentan di masyarakat.

Munafri Arifuddin tidak hanya berdialog dengan warga, tetapi juga meninjau berbagai layanan esensial yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, pendidikan, setelah dari Pulau Barrang Lompo, rombongan Wali Kota melanjutkan perjalanan ke Pulau Bone Tambu. Di lokasi ini, Pemerintah Kota Makassar menyerahkan berbagai bantuan lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bantuan tersebut meliputi bibit pohon untuk penghijauan, beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi, serta dukungan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Setibanya di Pulau Bone Tambu, Munafri Arifuddin juga meninjau layanan administrasi kependudukan jemput bola yang disediakan oleh Pemkot Makassar. Layanan ini mencakup perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan akta kelahiran, serta akta kematian. Kehadiran layanan ini sangat vital untuk memudahkan warga kepulauan mendapatkan dokumen penting tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke daratan. Pemerintah Kota Makassar juga menunjukkan perhatiannya terhadap fasilitas keagamaan dengan menyalurkan bantuan hibah untuk perbaikan masjid di Pulau Bone Tambu.

Dukungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya holistik Pemkot dalam mendukung berbagai aspek kehidupan warga. Agenda kunjungan Wali Kota Munafri kemudian berlanjut ke SD Inpres Barrang Caddi II, di mana ia menyerahkan beasiswa pendidikan secara simbolis kepada para siswa. Bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah kepulauan.

Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, Munafri juga meninjau kondisi SMP Negeri 42 Satu Atap Bone Tambu yang terdampak abrasi pantai, sebuah masalah serius yang mengancam wilayah pesisir. Peninjauan ini penting untuk merumuskan solusi jangka panjang dalam mitigasi bencana. Ia juga melihat fasilitas penerangan umum berbasis energi terbarukan berupa lampu tenaga surya yang telah terpasang, menunjukkan komitmen terhadap energi bersih.

Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa perhatian pemerintah kota akan sangat fokus terhadap pembangunan di pulau-pulau wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.





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Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Kepulauan Sangkarrang Pembangunan Bantuan Kunjungan

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