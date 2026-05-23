Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Dorong Akselerasi Program Urban Farming

Munafri Arifuddin menginstruksikan seluruh jajaran di wilayahnya untuk aktif berkontribusi dalam menghadirkan dan menyukseskan program pertanian perkotaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung program ini juga diarahkan untuk memasok kebutuhan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kota. Munafri Arifuddin menekankan pentingnya pemanfaatan lahan terbatas untuk menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari. Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pertanian perkotaan bukan hanya tentang menanam, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan terbatas secara optimal.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Pemerintah Kota Makassar secara aktif menginstruksikan jajaran wilayah untuk menghadirkan program pertanian lahan sempit. Upaya ini merupakan strategi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menekan laju inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan lokal yang stabil.

Dukungan terhadap program ini juga diberikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap praktik urban farming yang dikembangkan oleh warga Makassar. Salah satu contoh yang disoroti adalah inisiatif Haji Ridwan beserta keluarganya yang berhasil menerapkan konsep pertanian terintegrasi. Model pertanian ini dinilai sebagai contoh konkret yang bisa direplikasi oleh masyarakat di wilayah lain. Di Kecamatan Tamalate, kelompok masyarakat juga berhasil membudidayakan kangkung dengan masa panen yang relatif singkat, sekitar 20–21 hari.

Hasil panen ini mampu mencapai 150 kilogram dan telah terserap oleh pasar lokal, termasuk untuk kebutuhan Program MBG. Pola kerja sama antara kelompok tani dan pelaku usaha, seperti Program MBG, dinilai saling menguntungkan dan menciptakan siklus ekonomi yang positif. Masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan, sementara kebutuhan pasar juga terpenuhi secara rutin. Munafri Arifuddin juga menyoroti pengelolaan limbah yang dilakukan oleh kelompok tani, di mana sisa makanan diolah menjadi pupuk kompos.

Hal ini menunjukkan adanya ekosistem pertanian berkelanjutan di tingkat masyarakat. Pengelolaan limbah ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mendukung kesuburan tanah secara alami. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pertanian perkotaan dapat berjalan secara ramah lingkungan. Untuk memastikan program Pertanian Perkotaan Makassar ini semakin meluas dan terorganisir, Wali Kota mendorong camat dan lurah untuk lebih aktif.

Mereka diharapkan membuka akses serta memberikan pendampingan kepada warga. Pendampingan ini krusial agar semakin banyak warga yang terlibat dan mampu mengembangkan potensi urban farming di lingkungan masing-masing. Dengan dukungan penuh, program ini diharapkan dapat mencapai target yang lebih luas. Selain pertanian pangan, Pemerintah Kota Makassar juga tengah mendorong pengembangan kawasan berbasis tanaman herbal.

Ini potensi besar. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi identitas wilayah, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat





