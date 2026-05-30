Wali Kota Makassar Lepas Ribuan Peserta Makassar Half Marathon 2026

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung membuka dan melepas ribuan pelari yang membanjiri Anjungan Pantai Losari, Makassar, pada Sabtu pagi, menciptakan lautan manusia dengan seragam atlet lari.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat semangat sportivitas, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sektor pariwisata olahraga Kota Makassar. Harapannya, Makassar Half Marathon 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar sesuai arahan panitia. Beberapa pejabat turut ambil bagian dalam Makassar Half Marathon 2026, menunjukkan dukungan penuh pemerintah kota. Di antaranya adalah Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Sepanjang pelaksanaan Makassar Half Marathon 2026, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Para peserta menunjukkan disiplin tinggi dengan mengikuti seluruh rangkaian lomba sesuai jalur dan protokol yang telah ditetapkan panitia. Dukungan penuh dari aparat keamanan sangat krusial dalam menjaga kelancaran event. Petugas kesehatan juga siaga di sepanjang lintasan untuk memastikan keselamatan para pelari.

Kolaborasi antara pemerintah kota, panitia, aparat keamanan, petugas kesehatan, dan relawan memastikan hajatan olahraga tahunan ini berjalan sukses. Keberhasilan MHM 2026 diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk penyelenggaraan event serupa di masa mendatang. Event ini memadukan semangat olahraga dengan promosi potensi wisata daerah, serta menghadirkan geliat ekonomi yang terasa hidup sejak pagi hari. Sejak pagi hari, hotel, kawasan kuliner, hingga ruang publik di Makassar dipenuhi oleh peserta dan pendukung.

Mereka datang dari berbagai daerah, memberikan geliat ekonomi yang signifikan bagi kota. Hal ini menunjukkan potensi besar MHM 2026 sebagai pendorong pariwisata





