Wali Kota Makassar Dorong Urban Farming Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggalakkan program urban farming untuk menguatkan ketahanan pangan keluarga, menciptakan sumber penghasilan tambahan, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan upaya mewujudkan kota hijau. Pemerintah kota berkomitmen memberikan bibit, teknologi vertikal, dan pendampingan melalui Dinas Perikanan dan Pertanian.

Wali Kota Makassar , Munafri Arifuddin , mendorong warganya untuk aktif dalam program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menciptakan sumber penghasilan tambahan. Ia mengajak seluruh warga memanfaatkan lahan yang terbatas secara optimal agar memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan.

Kegiatan bercocok tanam dan pemeliharaan ternak di lingkungan perkotaan perlu terus didorong karena memberikan manfaat ekonomi serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Program yang digalakkan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Wali Kota menekankan bahwa kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya mendukung kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Program ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Makassar.

Keberhasilan program bergantung pada keseriusan pengelolaan dan kemauan masyarakat untuk memulai. Urban farming dapat dilakukan di berbagai lokasi yang kerap dianggap tidak produktif, seperti pekarangan rumah, halaman kosong, balkon, atap bangunan, hingga dinding sebagai media tanam vertikal. Keterbatasan lahan bukanlah penghalang. Justru dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi sederhana, masyarakat dapat menghasilkan produk pangan yang bernilai ekonomi tinggi.

Tanaman seperti kangkung, bayam, cabai, dan tomat sangat cocok untuk ditanam di lingkungan rumah. Kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar juga menjadi kunci dalam pengembangan jenis tanaman yang sesuai dan penyediaan dukungan teknis. Hal ini memastikan masyarakat mendapatkan bimbingan yang tepat dalam praktik budidaya. Pemerintah Kota Makassar melalui DP2 akan terus mengawal dan memberikan stimulan berupa bibit, serta pendampingan teknologi pertanian vertikal.

Dukungan ini bertujuan agar program urban farming dapat berkembang luas. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa yang terpenting adalah kemauan untuk memulai. Masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk bisa menghasilkan kebutuhan pangan bagi keluarga mereka. Program ini juga menjadi solusi ganda untuk menekan sampah dan memperkuat kemandirian pangan warga.

Selain itu, urban farming mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi dan ekonomi lokal. Wali Kota juga mengapresiasi MBG karena dinilai mampu menggerakkan pasar tradisional dan ekonomi lokal. Ia mengajak seluruh warganya untuk menanam pohon endemik demi mewujudkan Makassar Kota Hijau. Dengan partisipasi 1,4 juta penduduk, kota berpotensi hijau dan berkelanjutan.

Program urban farming di Makassar berfokus pada pemanfaatan ruang terbatas, kolaborasi dengan dinas terkait, dan dukungan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan sumber pendapatan, serta mendukung program nasional seperti MBG. Pemerintah kota berkomitmen memberikan bibit, pelatihan, dan pendampingan teknologi vertikal. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pekarangan, balkon, atau dinding untuk menanam sayuran.

Keterbatasan lahan tidak menjadi masalah karena ada teknologi tanam vertikal. Dukungan dari DP2 memastikan praktik budidaya yang tepat. Wali Kota menekankan kemauan sendiri sebagai faktor penting. Program ini juga berhubungan dengan upaya pengelolaan sampah terintegrasi dan menciptakan lingkungan lebih hijau.

Kolaborasi dengan Muhammadiyah dalam proyek pengelolaan sampah juga dijelajahi. Program urban farming diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar dan menekan inflasi pangan. Melalui MBG, produk lokal dapat dipasarkan, sehingga menggerakkan ekonomi. Wali Kota berharap warganya menjadi mandiri secara pangan dan memiliki pendapatan tambahan.

Program ini juga sejalan dengan wujudkan kota hijau melalui penanaman pohon endemik. Dengan demikian, urban farming menjadi solusi multifungsi: pangan, ekonomi, lingkungan, dan sosial





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