Wali Kota Jayapura Apresiasi Peningkatan Pelayanan Air Bersih dan Tekan Keberlanjutan Ekosistem Pegunungan Cycloop

Pelaporan ini menguraikan apresiasi Wali Kota Jayapura terhadap PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani atas peningkatan layanan air bersih, serta peran penting kepatuhan pelanggan dan upaya konservasi Pegunungan Cycloop. Ditambahkan dengan Momentum HUT ke-34 perusahaan dan program kerja bakti pemkot untuk kota yang bersih dan nyaman.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo memberikan apresiasi tinggi kepada PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani atas peningkatan pelayanan air bersih yang vital bagi masyarakat. Penghargaan ini disampaikan pada Sabtu di Jayapura , di mana Rollo menekankan bahwa penyediaan air bersih adalah tugas mulia yang membawa dampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Ia menggaris bawahi pentingnya pelayanan dengan hati, mengajak seluruh pegawai perusahaan untuk bekerja dengan integritas dan menjaga kualitas layanan secara konsisten. Selain itu, Rollo juga menyerukan peran partisipatif masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan membayar rekening air tepat waktu, yang dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memastikan peningkatan layanan dapat berlanjut secara optimal.

Momentum Hari Ulang Tahun ke-34 PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani diharapkan menjadi titik balik untuk mempererat kemitraan antara perusahaan dan warga, sekaligus menguatkan komitmen dalam memberikan layanan terbaik di seluruh Kota dan Kabupaten Jayapura. Direktur Utama Etnis Sutisna menegaskan bahwa peringatan ini adalah momen untuk memperkuat sólaritas internal dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik aspek teknis maupun non-teknis.

Perusahaan juga berfokus pada keberlanjutan ekosistem dengan mengajak masyarakat menjaga Pegunungan Cycloop, sebagai sumber utama air bersih, melalui program penanaman pohon di kawasan seperti Kampwolker. Dengan 23 titik sumber air yang perlu dipelihara, kelestarian hutan di Pegunungan Cycloop menjadi faktor penentu ketersediaan air di masa depan. Inisiatif ini tidak hanya tentang distribusi air, tetapi juga investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jayapura gencar menggalakkan gerakan kerja bakti sebagai budaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aparatur staat





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