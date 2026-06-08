Wali Kota Jakarta Selatan Tekankan Prinsip 3K dalam Pelayanan Publik

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menggelar apel pagi perdana dan menekankan pentingnya Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi (3K) bagi ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menegaskan pentingnya aparatur sipil negara ( ASN ) menerapkan prinsip Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi (3K) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam apel pagi perdana yang diikuti ratusan ASN di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Syafrin mengaku bersyukur dapat mengawali tugas sebagai Wali Kota Jakarta Selatan sejak resmi dilantik pada 1 Juni 2026. Ia berharap dapat diterima dan mendapat dukungan dari seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan untuk bersama-sama menjalankan amanah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Syafrin menjelaskan bahwa komunikasi diperlukan agar seluruh jajaran memiliki pemahaman dan arah berpikir yang sama.

Koordinasi menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah dan target yang ingin dicapai sesuai tugas serta fungsi masing-masing perangkat daerah. Sementara itu, kolaborasi dinilai sangat penting untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan melihat persoalan dari beragam perspektif. Komunikasi saja tidak cukup. Harus ada koordinasi yang baik dan kolaborasi yang kuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ucap dia.

Karena itu, dibutuhkan kerja tim yang solid, komunikasi yang efektif, serta semangat kebersamaan dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dengan orientasi pada hasil yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, ASN juga dituntut untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, cepat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan warga. Syafrin menjelaskan berbagai prestasi dan capaian kinerja yang selama ini diraih Jakarta Selatan merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari dedikasi, loyalitas, serta sinergisitas yang terbangun di antara seluruh OPD. Sehingga, kekompakan dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas perlu terus dijaga. Syafrin mengajak seluruh jajaran menjadikan apel perdana tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif serta kolaboratif, sehingga prestasi Jakarta Selatan terus meningkat, ucapnya. Acara apel pagi perdana ini dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Suasana khidmat dan penuh semangat terlihat sejak awal hingga akhir acara. Syafrin berharap semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan dalam apel perdana ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam setiap tugas sehari-hari.

Dengan penerapan prinsip 3K yang konsisten, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target. Pemerintah Kota Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman demi kesejahteraan warganya. Melalui kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan dapat dihadapi dengan solusi yang tepat dan efektif. Syafrin optimis bahwa dengan kerja keras dan doa bersama, Jakarta Selatan akan terus menjadi kota yang maju, nyaman, dan ramah bagi seluruh penghuninya





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Wali Kota Jakarta Selatan ASN 3K Pelayanan Publik Syafrin Liputo

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