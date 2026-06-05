Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menghindari gratifikasi dan pungutan liar (pungli) maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menghindari gratifikasi dan pungutan liar (pungli) maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan pentingnya seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, seluruh perangkat daerah harus memastikan pelayanan publik berjalan cepat, mudah, transparan, responsif, ramah, dan tuntas. Syafrin juga mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja dan ketentuan kedinasan, menjaga etika sebagai pelayan masyarakat, serta meningkatkan produktivitas yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi warga.

Ia juga menekankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Program yang dijalankan harus memiliki indikator keberhasilan yang konkret dan dapat dievaluasi. Menurut Syafrin, berbagai persoalan di masyarakat memerlukan respons cepat dan kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah, pengurus lingkungan, serta berbagai unsur terkait.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta Selatan yang maju dan berdaya saing, tertib dan nyaman, hijau dan berkelanjutan, inklusif, serta tetap berkarakter dalam mendukung Jakarta sebagai kota global





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Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo Aparatur Sipil Negara Gratifikasi Pungutan Liar

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