Wali Kota Jakarta Selatan Sembelih Sapi Kurban 1,1 Ton dari Presiden Prabowo

Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar menyembelih sapi limosin berbobot 1,1 ton dari Presiden Prabowo di halaman Masjid Darul Jannah. Pemotongan dilakukan secara higienis dengan pengawasan kesehatan ketat. Daging kurban dibagikan kepada mustahik, PJLP, dan pegawai. Total hewan kurban mencapai 31 sapi dan 60 kambing/domba.

Wali Kota Jakarta Selatan , Muhammad Anwar, menyembelih sapi kurban jenis limosin berbobot 1,1 ton dari Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Masjid Darul Jannah, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan , pada Kamis (28/5/2026).

Pemotongan dilakukan secara langsung oleh Anwar menggunakan golok andalan jenis Sorenan Betawi yang telah disiapkan panitia. Sapi tersebut menjadi hewan kurban terakhir dalam rangkaian penyembelihan di lingkungan kantor wali kota tahun ini. Anwar menyatakan bahwa sebaiknya yang berkurbanlah yang memotong hewan kurbannya sendiri, sesuai dengan ajaran yang afdal. Ia juga mendoakan kesehatan dan keberkahan bagi Presiden Prabowo.

Dalam pelaksanaannya, pemotongan dilakukan dengan higienis dan pengawasan kesehatan ketat dari petugas. Pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan, Ridho Sosro, menjelaskan bahwa dari seluruh hewan kurban yang diperiksa, hanya ditemukan sekitar 1,5 bagian hati sapi yang harus diafkir karena terindikasi cacing hati (Fasciola hepatica). Hal ini memastikan bahwa daging yang dibagikan layak konsumsi.

Anwar menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan 2.500 paket daging kurban yang akan dibagikan kepada mustahik, PJLP, dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas daging agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan penerima. Proses pengemasan daging menggunakan bongsang, dan limbah seperti darah serta jeroan langsung dikubur untuk mencegah pencemaran lingkungan. Anwar berharap tata cara pemotongan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam pengelolaan limbah.

Total hewan kurban di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan tahun ini mencapai 31 ekor sapi dan 60 ekor kambing atau domba. Semua proses dipastikan berjalan lancar dan sesuai syariat serta standar kesehatan. Kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial dan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan adanya sapi kurban dari Presiden, semangat berbagi semakin terasa.

Masyarakat sekitar juga antusias menyaksikan pemotongan dan berdoa bersama. Anwar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama panitia yang telah bekerja keras. Ia berharap berkurban membawa keberkahan bagi semua. Selain itu, ia mengingatkan agar daging kurban disalurkan tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat.

Pemerintah kota juga memastikan distribusi merata hingga ke wilayah terpencil. Acara pemotongan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pejabat setempat serta tokoh masyarakat. Semua mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dengan demikian, ibadah kurban tahun ini berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi warga Jakarta Selatan.

Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan menjadi tradisi yang baik. Daging kurban yang berkualitas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pemerintah kota juga mengedukasi warga tentang cara memasak daging yang baik agar khasiatnya optimal. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan bersama dan meningkatkan keimanan.

Pada akhirnya, momen kurban adalah waktu untuk berbagi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan semangat kebersamaan, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa gotong royong dan kepedulian sosial masih kuat. Anwar menegaskan bahwa komitmen pemerintah kota adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia berjanji akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah kurban di masa mendatang.

Semoga tahun depan lebih baik lagi. Demikianlah laporan dari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan mengenai penyembelihan hewan kurban tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kurban Sapi Limosin Presiden Prabowo Jakarta Selatan Idul Adha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wali Kota Jakarta Barat Siap Sumbang 55 Ekor Hewan KurbanWali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengumumkan siap menyebar total 55 ekor hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha.

Read more »

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIVKota Semarang bersuka cita, Celyna Grace, gadis 18 tahun asal Panggung Lor, Semarang Utara, resmi dinobatkan sebagai Juara Indonesian Idol

Read more »

Korban Meninggal Dunia Akibat Luka Serius Akibat Keributan di Blok M, Jakarta SelatanKorban diketahui berinisial MHF (30) meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya dalam insiden berdarah tersebut. Peristiwa ini terjadi di kawasan Blok M Hub, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Read more »

Wali Kota Makassar: Pembangunan Jembatan Barombong jadi prioritasPemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mempercepat proses untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate, sebagai langkah strategis ...

Read more »