Wali Kota Jakarta Selatan Berpamitan, Minta ASN Terus Jaga Gotong Royong

Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar berpamitan pada akhir masa jabatannya dan menitipkan pesan kepada ASN dan jajaran untuk terus menjaga gotong royong.

Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar berpamitan pada akhir masa jabatannya di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan ( Pemkot Jaksel ), Jakarta, Jumat (29/5/2026). Ia menitipkan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara ( ASN ) dan jajaran untuk terus menjaga gotong royong saat berpamitan pada akhir masa jabatannya.

Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama dirinya memimpin wilayah tersebut. Ia mengaku akan selalu mengenang berbagai pengalaman dan kebersamaan yang terjalin selama bertugas di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtadho mengaku kehilangan sosok Anwar yang dinilainya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga panutan bagi jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melantik 11 pejabat tinggi pratama dalam rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI yang digelar Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (15/4)





