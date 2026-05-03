Wali Kota Jakarta Barat Siapkan Strategi Komprehensif Atasi Sampah di Depo Kembar Jelambar

Wali Kota Jakarta Barat mengumumkan serangkaian langkah untuk mengatasi masalah sampah di Depo Kembar Jelambar, termasuk pemilahan sampah dari rumah tangga, pengaturan jadwal pengangkutan, peningkatan pengawasan dengan CCTV, dan penegakan sanksi. Langkah ini didukung oleh anggota DPRD DKI Jakarta dan menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat.

Wali Kota Jakarta Barat telah mengumumkan serangkaian langkah komprehensif untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di Depo Kembar Jelambar , Grogol Petamburan. Inisiatif ini mencakup pendekatan multi-faceted, mulai dari edukasi dan implementasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang lebih teratur dan efisien, hingga penegakan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan pengelolaan sampah .

Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi Depo Kembar Jelambar yang semakin memprihatinkan, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warga Jakarta Barat. Peninjauan langsung ke lokasi oleh Wali Kota, didampingi anggota DPRD DKI Jakarta, menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Fokus utama dari strategi ini adalah perubahan perilaku masyarakat.

Wali Kota menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk masalah sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap individu. Pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, dianggap sebagai langkah krusial untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Depo Kembar Jelambar. Dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu, proses daur ulang dapat dioptimalkan, dan jumlah sampah yang harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diminimalkan.

Selain itu, pengaturan jadwal pengangkutan sampah yang teratur dan penggunaan armada truk yang selalu dalam kondisi prima akan memastikan sampah diangkut tepat waktu dan tidak menumpuk di lingkungan pemukiman. Pengawasan juga akan ditingkatkan melalui pemasangan CCTV di lokasi strategis, serta melibatkan unsur tiga pilar (TNI, Polri, dan Satpol PP) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembuangan sampah ilegal dan menjaga kebersihan lingkungan.

Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya pengelolaan sampah ini. Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan dukungannya penuh terhadap rencana penanganan sampah di Depo Kembar Jelambar. Ia berjanji untuk terus mengawal implementasi rencana tersebut dan memastikan setiap pihak menjalankan kewenangannya masing-masing. Kevin Wu juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

Ia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan hingga rencana penanganan sampah ini benar-benar terealisasi. Lebih lanjut, Kevin Wu menambahkan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta untuk menerapkan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif dari pembuangan sampah ilegal.

Kampanye-kampanye kreatif dan melibatkan partisipasi masyarakat akan digalakkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga Depo Kembar Jelambar dapat berfungsi secara optimal dan tidak lagi menjadi sumber masalah bagi warga Jakarta Barat





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sampah Jakarta Barat Depo Kembar Jelambar Pengelolaan Sampah Pemilahan Sampah Wali Kota DPRD DKI Jakarta Kebersihan Lingkungan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

476 atlet ikuti Kompetisi Panahan Piala Wali Kota Jakarta UtaraSebanyak 476 atlet dari berbagai wilayah mengikuti kejuaraan Piala Wali Kota Jakarta Utara Open Archery Championship 2026 yang digelar di Lapangan Sepak Bola ...

Read more »

Gubernur Pramono Anung Resmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol, Jakarta Dinobatkan Kota Teraman Kedua di ASEANGubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol pada 2 Mei 2026. Dalam acara tersebut, Pramono menyatakan bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN berkat keberagaman dan suasana kondusif masyarakatnya. Ia juga mengungkapkan bahwa keberagaman di Jakarta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlihat dari berbagai perayaan budaya dan keagamaan. Selain itu, Pramono mengapresiasi komitmen sektor swasta dalam melibatkan UMKM dalam operasional hotel, yang diharapkan dapat memutar roda ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja.

Read more »

Dedi Mulyadi: Pokoknya Jawa Barat yang Bersih Bukan Hanya Kota Bandung, tapi Seluruh Wilayah Harus BersihBerita Dedi Mulyadi: Pokoknya Jawa Barat yang Bersih Bukan Hanya Kota Bandung, tapi Seluruh Wilayah Harus Bersih terbaru hari ini 2026-05-03 14:45:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Gubernur dan Wali Kota Meksiko Mundur usai Diguncang Dakwaan Kartel oleh ASBadai politik besar menerpa Meksiko setelah Amerika Serikat melayangkan dakwaan mengejutkan terhadap 10 pejabat politik dan aparat keamanan atas dugaan

Read more »

Pria Bergelantungan di Kap Mobil Mewah di Jakarta Barat ViralVideo seorang pria bergelantungan di kap mobil merah yang melaju kencang di Jakarta Barat menjadi viral di media sosial. Kejadian ini memicu spekulasi warganet mengenai hubungan antara pengemudi dan korban, dengan dugaan terkait konflik rumah tangga dan perselingkuhan.

Read more »

Wali Kota Jakbar siapkan solusi atasi sampah Depo Kembar JelambarWali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyiapkan sejumlah langkah penanganan masalah sampah di Depo Kembar Jelambar, Grogol Petamburan, mulai dari pemilahan ...

Read more »