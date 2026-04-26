Wali Kota Bentuk Tim Pendampingan Psikologis untuk Anak-Anak Korban

Wali Kota menginisiasi pembentukan tim pendampingan psikologis setelah menerima laporan mengenai kondisi psikologis anak-anak yang kurang sehat dan keluhan orang tua terkait perlakuan di tempat penitipan anak. Tim ini akan melibatkan berbagai ahli untuk memberikan dukungan komprehensif kepada anak-anak dan orang tua mereka.

Wali Kota menginisiasi pembentukan tim pendampingan khusus menyusul laporan mengenai kondisi psikologis anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda kurang sehat. Langkah ini diambil setelah diskusi mendalam dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) dan dinas terkait, yang akan segera menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan struktur dan tugas tim tersebut.

Pembentukan tim ini merupakan respons terhadap kekhawatiran yang meningkat terkait kesejahteraan mental anak-anak, terutama setelah adanya pengaduan dari orang tua mengenai perlakuan yang dialami anak-anak mereka di tempat penitipan anak. Tim pendampingan psikologis yang akan dibentuk akan bersifat multidisiplin, melibatkan berbagai ahli yang kompeten di bidangnya.

Selain psikolog anak, tim juga akan terdiri dari ahli tumbuh kembang anak, ahli gizi yang akan memastikan asupan nutrisi yang memadai bagi anak-anak, serta ahli pengasuhan yang akan memberikan panduan dan dukungan kepada orang tua. Kehadiran ahli gizi sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi fisik anak juga mendukung pemulihan psikologis mereka. Tim ini diharapkan dapat memberikan intervensi yang komprehensif dan terpadu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Orang tua korban telah menyampaikan keluhan mendalam mengenai perlakuan yang diduga dilakukan terhadap anak-anak mereka selama berada di tempat penitipan anak. Wali Kota menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut telah dicatat dengan seksama, dan pihaknya merasakan kesedihan yang sama dengan orang tua. Beliau menekankan betapa sulitnya membayangkan kondisi anak-anak yang tidak mampu membela diri atau menegosiasikan hak-hak mereka ketika menghadapi perlakuan yang tidak semestinya.

Pengakuan orang tua ini menjadi dasar kuat bagi pembentukan tim pendampingan yang responsif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak korban, tim pendampingan juga akan memberikan perhatian khusus kepada orang tua mereka. Audiensi dengan orang tua mengungkapkan bahwa mereka mengalami gangguan emosional dan stres akibat kejadian yang mengejutkan ini. Banyak orang tua yang menangis dan mengungkapkan kebutuhan mereka akan pendampingan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kecemasan.

Menanggapi hal ini, Wali Kota menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan psikolog klinis yang bertugas di berbagai puskesmas di wilayah tersebut. Saat ini, terdapat 18 psikolog yang siap memberikan layanan konseling dan terapi kepada orang tua yang membutuhkan. Pendampingan bagi orang tua ini dianggap penting karena mereka juga merupakan bagian dari sistem dukungan anak, dan kesejahteraan mereka secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang optimal kepada anak-anak mereka.

Wali Kota berharap, dengan adanya tim pendampingan yang komprehensif ini, anak-anak korban dapat pulih dari trauma mereka, dan orang tua dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi sulit ini. Pemerintah kota berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wali Kota Kediri tegaskan pengawasan ketat SPPG agar jalankan SOPWali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya pengawasan secara ketat terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar beroperasi sesuai ...

Read more »

Teka-teki Wali Nikah Syifa Hadju, Ayah Kandung Hadir atau Pakai Wali Hakim?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Semarak HUT ke-27, Wali Kota Cilegon resmi buka Cilegon Expo 2026Wali Kota Cilegon, Banten Robinsar, secara resmi membuka Cilegon Expo 2026 di alun-alun setempat Jumat (24/4) malam dan kegiatan tersebut merupakan rangkaian ...

Read more »

Wali Kota Agustina Lakukan Peremajaan 10 Armada Trans SemarangPeremajaan ini adalah bentuk komitmen meningkatkan kualitas transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat

Read more »

Wali Kota Yogyakarta Turun Tangan, Sweeping Daycare Imbas Kasus Kekerasan Anak di Little AreshaBerita Wali Kota Yogyakarta Turun Tangan, Sweeping Daycare Imbas Kasus Kekerasan Anak di Little Aresha terbaru hari ini 2026-04-26 15:53:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Dugaan Kekerasan terhadap Anak, Wali Kota Yogyakarta Pastikan Daycare Little Aresha Tak BerizinHasto Wardoyo, memastikan daycare Little Aresha tidak memiliki izin sebagai tempat penitipan anak (TPA) maupun pendidikan anak usia dini (PAUD).

Read more »