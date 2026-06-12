WALHI Tolak Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Dinilai Kontraproduktif bagi Upaya Pengendalian Polusi Udara

WALHI Jakarta menolak rencana kenaikan tarif Transjabodetabek hingga Rp15.000 karena dinilai dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik dan meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga menghambat upaya pengendalian polusi udara di Jakarta.

WALHI Jakarta dengan tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjabodetabek. Kebijakan yang diwacanakan mencapai Rp15.000 ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang sedang gencar dilakukan.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Muhammad Aminullah menyatakan bahwa kenaikan tarif justru berpotensi menghambat peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Padahal, selama ini pemerintah terus mendorong perluasan layanan dan infrastruktur transportasi umum sebagai bagian dari strategi mengurangi emisi kendaraan bermotor yang menjadi sumber utama polusi udara di Jakarta. Menurut data WALHI, kualitas udara Jakarta secara konsisten berada dalam kategori tidak sehat di sebagian besar hari sepanjang tahun, dengan sektor transportasi sebagai kontributor utama.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mengurangi daya tarik transportasi publik, seperti kenaikan tarif, akan memperburuk kondisi tersebut. Aminullah menjelaskan bahwa tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 23,4 persen dari total perjalanan warga. Meskipun cakupan layanan telah menjangkau 90 persen wilayah Jakarta, minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi masih minim. Kenaikan tarif berpotensi menggerus minat tersebut, mendorong warga kembali menggunakan kendaraan pribadi yang lebih fleksibel dan terjangkau secara ekonomi.

Hal ini akan semakin mempersulit target pemerintah dalam menekan emisi sektor transportasi dan memperbaiki kualitas udara. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa meluas pada masalah kesehatan masyarakat dan biaya sosial yang lebih besar akibat polusi udara. WALHI Jakarta menekankan bahwa keberhasilan pengendalian polusi sangat bergantung pada kemampuan transportasi publik untuk menjadi pilihan utama yang murah, nyaman, dan andal. WALHI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan kebijakan yang menjaga keterjangkauan transportasi publik, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas layanan, frekuensi, dan integrasi antarmoda, serta memberikan subsidi yang tepat sasaran. Langkah-langkah seperti penyediaan bus listrik, perluasan jalur sepeda, dan penguatan sistem integrasi tiket dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mendorong peralihan moda. Selain itu, penegakan aturan emisi kendaraan dan pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota juga perlu diperkuat. Dengan demikian, upaya mengatasi krisis udara Jakarta tidak akan sia-sia dan kualitas hidup warga dapat meningkat secara berkelanjutan





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Transportasi Publik Polusi Udara Kenaikan Tarif WALHI Jakarta

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