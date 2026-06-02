Wales vs Ghana Imbang 1-1 di Laga Uji Coba Sebelum Piala Dunia 2026

Laga uji coba internasional antara Wales dan Ghana di Cardiff City Stadium berakhir dengan skor 1-1. Caleb Yirenkyi membawa Ghana unggul di menit ke-66, tetapi Lewis Koumas menyamakan skor pada injury time. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim sebelum Piala Dunia 2026.

Pada Rabu dini hari WIB (3/6/2026) di Cardiff City Stadium, laga uji coba internasional antara Wales melawan Ghana berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan kedua tim sebelum putaran final Piala Dunia 2026 .

Di bawah arahan Craig Bellamy, Wales menunjukkan intensitas tinggi sejak menit awal dengan Daniel James sebagai ancaman utama di sisi sayap. Meski demikian, Ghana yang dikelola Carlos Queiroz mampu mempertahankan ketegangan dan menciptakan beberapa peluang melalui Jordan Ayew dan Kamaldeen Sulemana. Babak pertama ditutup tanpa gol setelah Karl Darlow menyelamatkan tembakan Sulemana di menit ke-36. Selama jeda, Queiroz melakukan empat pergantian sekaligus dengan memasukkan Ernest Nuamah, Brandon Thomas-Asante, Kwasi Sibo, dan Benjamin Asare untuk menyeret tambahan energi.

Di babak kedua, Ghana akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-66 melalui Caleb Yirenkyi yang mencetuskan gol setelah manuver Nyamanah yang diblok Darlow. Dua menit kemudian, Jerry Opoku hampir menggandakan keunggulan namun again diselamatkan Darlow. Wales kemudian melakukan sejumlah pergantian di menit ke-60 dengan memasukkan Lewis Koumas, Nathan Broadhead, dan Cameron Congreve untuk menambah daya serang. Tekanan Wales semakin intensif menjelang akhir pertandingan.

Broadhead, Ethan Ampadu, dan Isaak Davies bergantian menciptakan peluang namun kurang tepat. Puncaknya, pada waktu tambahan injury time ke-90+4, Neco Williams mengirim umpan silang yang disambut sundulan Lewis Koumas untuk menyamakan kedudukan 1-1. Hasil imbang ini tidak berdampak pada klasemen turnamen namun menjadi evaluasi penting bagi kedua tim menjelang Piala Dunia 2026





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wales Ghana Piala Dunia 2026 Uji Coba Internasional Laga Persahabatan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Termasuk Semenyo dan Partey, Inilah Skuad Final Timnas Ghana untuk Piala Dunia 2026Berikut 26 pemain yang akan membela Timnas Ghana di Piala Dunia 2026.

Read more »

Skuda Resmi Ghana di Piala Dunia 2026 - Kombinasi Pemain Muda Berbakat dan Veteran ala Carlos QueirozCarlos Queiroz selaku pelatih Timnas Ghana telah merilis daftar 26 pemain inti yang bakal berlaga di Piala Dunia 2026.

Read more »

Daftar Skuad Ghana di Piala Dunia 2026, Kudus Dicoret, Semenyo Jadi TumpuanAntoine Semenyo akan menjadi andalan di lini depan Timnas Ghana untuk Piala Dunia 2026.

Read more »

Timnas Ghana Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026, Ini Daftar Lengkap dan Jadwal PertandingannyaTimnas Ghana umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Lihat juga jadwal pertandingan dan skuad lengkap Black Stars yang siap bersaing di Amerika Serikat.

Read more »