Wakil Presiden Gibran Tinjau RSUD Kondosapata dan Dialog dengan Petani Kakao

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Kondosapata dan berdialog dengan petani di Sulawesi Barat pada Senin, 2 November 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja resmi ke Provinsi Sulawesi Barat pada Senin tanggal 2 November 2026. Perjalanan ini dimulai dari Ibu Kota Jakarta dengan tujuan untuk meninjau pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang sedang berjalan di daerah tersebut.

Proses Kunjungan ke Sulawesi Barat

Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Barat tercatat pada pagi hari tanggal 2 November 2026. Kunjungan ini memiliki dua agenda utama yang ditetapkan, yaitu peninjauan infrastruktur publik dan peringatan seratus tahun masuknya Injil ke wilayah Tanah Kalumpang.

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Sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat lokal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Stadion Pongka Padang, Kabupaten Mamasa, dengan mengenakan pakaian tradisional yang terdiri dari kain sambu' dan penutup kepala sapu'. Penyambutan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan resmi di wilayah Mamasa.

Fokus Peninjauan Infrastruktur Kesehatan

Kedua pusat perhatian utama dalam agenda hari pertama adalah pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung meninjau kondisi internal dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata yang berada di Kabupaten Mamasa.

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Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lokasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa progres pembangunan rumah sakit tersebut berjalan sesuai dengan jadwal dan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tinjauan ini menjadi indikator komitmen pemerintah terhadap peningkatan akses kesehatan di daerah terpencil.

Respons Terhadap Aspirasi Siswa SMAN 1 Mamasa

Selain sektor kesehatan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mamasa di Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut, siswa-siswi menyampaikan permohonan mendesak terkait percepatan renovasi gedung sekolah mereka.

Keluarga besar sekolah tersebut juga meminta penambahan fasilitas belajar mengajar yang lebih memadai guna mendukung kualitas pendidikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat aspirasi tersebut sebagai bagian dari evaluasi program pendidikan daerah yang sedang dijalankan.

Dialog Produktif dengan Petani Kakao di Mamuju

Rangkaian kunjungan berlanjut ke Kabupaten Mamuju, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengadakan sesi dialog dengan para petani kakao lokal. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masyarakat tani dalam kegiatan produksi mereka sehari-hari.

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Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kepastian bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan isu krusial mengenai ketersediaan pupuk subsidi. Isu lainnya yang diangkat adalah kebutuhan akan alat-alat pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi kerja.