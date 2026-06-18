Wakil Presiden Gibran Rakabuming Melakukan Kunjungan Kerja ke Beberapa Daerah di Indonesia

Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur , Gorontalo , Papua Barat , Papua Tengah , dan Papua Selatan .

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Gibran juga mengajak lima mahasiswa untuk turut serta dalam kunjungan kerjanya dan mengapresiasi mereka telah menyampaikan aspirasi secara damai dan dengan masukan yang konstruktif. Gibran akan melakukan kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua, serta akan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, dan berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Ende, NTT.

Di Papua Barat, Gibran akan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari. Sedangkan di Papua Selatan, ia akan meninjau sejumlah fasilitas publik, di antaranya Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats serta Gereja Katedral Salib Suci





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Gibran Rakabuming Kunjungan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Gorontalo Papua Barat Papua Tengah Papua Selatan

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