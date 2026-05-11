Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Dituntut Proses Pemakzulan

Sebanyak 255 anggota DPR Filipina menyatakan mendukung pengajuan pasal pemakzulan terhadap Sara Duterte, melampaui ambang batas konstitusional sepertiga suara yang dibutuhkan untuk membawa kasus tersebut ke majelis tinggi (Senat). Senat akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan guna menentukan apakah Duterte harus dicopot dari jabatannya.

Tokyo (ANTARA) - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi proses pemakzulan setelah DPR setempat menyetujui pengajuan pasal pemakzulan terhadap dirinya, Senin (11/5). Sebanyak 255 dari 318 anggota majelis rendah itu mendukung pengajuan pasal pemakzulan Duterte, melampaui ambang batas konstitusional sepertiga suara yang dibutuhkan untuk membawa kasus tersebut ke majelis tinggi ( Senat ).

Senat selanjutnya akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan guna menentukan apakah Duterte harus dicopot dari jabatannya. Tuduhan terhadap Duterte mencakup dugaan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap mantan sekutunya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.. Ini merupakan upaya pemakzulan kedua terhadap Duterte setelah proses sebelumnya gugur sebelum dibawa ke Senat menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan adanya pelanggaran prosedur. Hubungan politik Duterte-Marcos memburuk setelah keduanya terpilih pada 2022.

Ketegangan meningkat setelah pemerintahan Marcos menyerahkan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte — ayah Sara Duterte — kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Rodrigo Duterte kini ditahan sambil menunggu persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye perang melawan narkoba saat ia berkuasa.





