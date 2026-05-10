Wakil Presiden Barbari Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, Loteng Per pondok Pesantren Jawa Timur

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, berkeliling ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik di tingkat daerah. Dia turut membagikan pesan kepada para kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan pada acara pengajian umum dalam rangka Haul Ke-55 K.H Abd. Wahab Chasbullah di Yayasan PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur , Minggu (10/5/2026).

Dalam sambutannya, Gibran berkeliling ke sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur, untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik di tingkat daerah. Dia menitipkan kepada para kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pengasuh pondok pesantren untuk ikut mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Pada kesempatan itu, Gibran juga mengapresiasi peran pondok pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa dengan keahlian, iman, dan pemikiran terbuka.

Selain itu, Gibran menyebut keberadaan jurusan pertanian di kampus Ponpes Bahrul Ulum sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan





