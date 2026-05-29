Wakil Menteri Pertanian: Izin Ekspor dan Perpajakan Tidak di Bawah Kementan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa persoalan izin ekspor dan perpajakan tidak berada di bawah kewenangan Kementan. Ia menekankan bahwa fokus Kementan berada di sektor hulu, terutama menyangkut produksi sawit dan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Ia menekankan bahwa fokus Kementan berada di sektor hulu, terutama menyangkut produksi sawit dan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Kementan berusaha menstabilkan harga TBS yang belakangan mengalami tekanan di tingkat petani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor oleh 10 perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Dugaan tersebut diperoleh dari pengambilan sampel acak terhadap eksportir terbesar di sektor sawit.

Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 84 juta dolar AS atau sekitar Rp1,48 triliun. Purbaya sendiri baru mengonfirmasi tiga nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, di antaranya Wilmar International dan Musim Mas Group





