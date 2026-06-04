Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK atas Dugaan Korupsi Izin Tinggal Asing

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyerahkan diri ke KPK pada 3 Juni 2026 untuk pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga asing di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kasus ini mengungkap potensi jaringan korupsi dan menuntut reformasi tata kelola imigrasi.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim pada tanggal 3 Juni 2026 menghampiri Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Jakarta untuk menyerahkan diri secara sukarela.

Kedatangan Silmy Karim ini merupakan langkah penting setelah tim penyidik KPK secara intensif mencari kehadirannya selama beberapa hari terakhir. Penyerahan diri tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan KPK, di mana Silmy Karim tampak tenang namun sadar akan keseriusan penyelidikan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan keterangan yang jujur dan membantu proses investigasi demi kepastian hukum dan integritas institusi imigrasi.

Pemeriksaan yang dihadiri oleh penyidik KPK ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang sedang mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Menurut Berkas B O T KPK, indikasi awal mencuat ketika sejumlah permohonan izin tinggal tidak melalui prosedur resmi, melainkan diselesaikan dengan pembayaran tambahan yang tidak tercatat dalam sistem. Laporan awal mengidentifikasi adanya jaringan pejabat imigrasi yang diduga memfasilitasi pemasukan dana secara tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Silmy Karim, yang menjabat sebagai wakil menteri sejak 2024, masih berada dalam posisi strategis mengawasi kebijakan imigrasi dan pemasyarakatan, sehingga keterlibatannya dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang tingkat pengawasan internal pada kementerian. KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berada pada tahap awal dan belum ada kesimpulan final mengenai tanggung jawab Silmy Karim atau pejabat lain yang terkait.

Tim penyidik menyatakan akan terus melanjutkan pengumpulan bukti, termasuk dokumen internal, rekaman elektronik, serta kesaksian saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses pengurusan izin tinggal. Sementara itu, Kementerian Imigrasi melalui juru bicara resmi menyampaikan dukungan penuh terhadap proses hukum dan menegaskan komitmen kementerian untuk memperbaiki tata kelola serta mencegah praktik korupsi di masa depan. Masyarakat diharapkan menunggu hasil akhir penyelidikan sebelum menilai secara definitif, sementara pengawasan publik dan media tetap intens memantau perkembangan kasus ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan izin tinggal bagi warga asing, yang tidak hanya berdampak pada regulasi imigrasi tetapi juga pada citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi tata kelola bersih. Pemerintah berjanji akan memperkuat mekanisme audit dan meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk meminimalisir intervensi manusia yang dapat membuka celah korupsi. Jika terbukti bersalah, Silmy Karim dapat menghadapi sanksi administratif hingga pidana, sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, hingga kini proses hukum masih berjalan, dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang memadai demi kepastian hukum dan kepercayaan publik. Sebagai penutup, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur negara dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas. Pengawasan yang lebih ketat, penguatan regulasi, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi diharapkan dapat menjadi langkah preventif bagi institusi lain.

Di sisi lain, masyarakat diajak untuk terus mengawasi dan melaporkan tanda-tanda korupsi melalui kanal resmi KPK, guna memastikan bahwa proses pemerintahan tetap bersih dan dapat dipercaya.





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Korupsi Imigrasi KPK Silmy Karim Izin Tinggal

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