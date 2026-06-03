Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Hadir di KPK untuk Pemeriksaan Terkait OTT Izin Tinggal

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, datang ke Gedung Merah Putih KPK pada 3 Juni 2026 untuk memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan yang menjerat sejumlah pejabat imigrasi dalam dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga asing.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menampakkan diri di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Rabu, 3 Juni 2026, untuk menjalani proses pemeriksaan resmi.

Kedatangan beliau diprakarsai setelah tim komisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderan Imigrasi, yang mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di antara para tersangka, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non‑TPI Jakarta Barat, nama Silmy Karim muncul dalam daftar pencarian penyidik karena diduga memiliki peran kunci dalam skema penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Menurut pernyataan resmi KPK, Silmy Karim hadir di gedung komisi pada malam hari setelah menyelesaikan agenda dinasnya di kantor. Ia menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan secara kooperatif, dengan harapan dapat membantu memecahkan persoalan yang sedang diusut. KPK menegaskan bahwa keterangan saksi dan tersangka sangat penting untuk mengungkap praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Dalam penjelasan selanjutnya, penyidik mengungkap bahwa OTT tersebut menyoroti dugaan kolusi antara pejabat tinggi Imigrasi dengan pihak swasta yang menyediakan jasa perizinan secara ilegal, sehingga merugikan negara dan menciptakan kondisi persaingan tidak sehat di pasar imigrasi. Kejadian ini menambah deretan kasus korupsi yang mengemuka di lingkungan kementerian pada akhir 2025 hingga awal 2026, dimana sejumlah pejabat senior terseret dalam penyelidikan terkait praktik suap, gratifikasi, serta manipulasi data imigrasi.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmen untuk memperkuat integritas birokrasi dengan meningkatkan transparansi proses perizinan serta memperketat pengawasan internal. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dan media menuntut proses hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk Silmy Karim, guna memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.

Di sisi lain, Silmy Karim menambahkan bahwa ia selalu berpegang pada prinsip etika dan profesionalisme selama menjabat, dan siap berkoordinasi dengan penyidik untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur negara untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas publik





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Silmy Karim KPK Operasi Tangkap Tangan Imigrasi Korupsi

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