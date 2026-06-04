Wakil Menteri Imigrasi Ditahan KPK

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat .

Silmy ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan setelah lebih dari 10 jam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Langkah hukum ini merupakan lanjutan dari penyelidikan yang telah dilakukan KPK sebelumnya. KPK telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Silmy sebagai tersangka. Selama pemeriksaan, Silmy ditemani oleh tim advokat yang terdiri dari beberapa orang.

Mereka berusaha untuk membela Silmy dan menjelaskan bahwa Silmy tidak bersalah. Namun, KPK telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Silmy bersalah. Silmy akan diadili di pengadilan untuk menghadapi tuduhan korupsi. Jika dinyatakan bersalah, Silmy akan menerima hukuman yang berat.

Langkah hukum ini merupakan contoh dari komitmen KPK dalam mencegah dan menghukum korupsi di Indonesia. KPK telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah dalam melawan korupsi dan akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap mereka yang bersalah.





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Korupsi Wakil Menteri Imigrasi KPK Pengurusan Izin Tinggal Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Jakarta Barat

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