Wakil Menteri Imigrasi Ditahan 20 Hari

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ditahan selama 20 hari setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ditahan selama 20 hari setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Kamis (4/6/2026). Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing.

Silmy dan para tersangka lainnya langsung ditahan setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan terborgol. Mereka akan dipenjara selama 20 hari di rumah tahanan KPK. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Delapan orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penyidik KPK menyebut bahwa kasus ini terkait dengan praktik pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing, termasuk izin tinggal terbatas (KITAS) dan izin tinggal tetap (KITAP). Selain Silmy, delapan orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka akan diproses hukum karena dugaan tindakan mereka yang melanggar hukum. KPK akan terus menginvestigasi kasus ini untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan para tersangka.

Dengan demikian, keadilan dapat dipenuhi dan para pelaku tindakan pidana dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Operasi tangkap tangan (OTT) ini merupakan langkah yang tepat untuk menindak para pelaku tindakan pidana yang melanggar hukum. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban dapat dipenuhi dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. KPK akan terus berusaha untuk menindak para pelaku tindakan pidana dan mengadili mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, keadilan dapat dipenuhi dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman





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Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Pemerasan Gratifikasi Dokumen Keimigrasian KPK OTT Tersangka Pemrosesan Hukum

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