Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Harahap klarifikasi terkait isu pemotongan dana Otsus Papua

Pernyataan Ribka menanggapi informasi mengenai dugaan pemotongan dan keterlambatan penyaluran dana Otsus yang disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Ribka menegaskan tidak ada pemotongan dana Otsus dan tidak ada keterlambatan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan tidak ada pemotongan ataupun keterlambatan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dari pemerintah pusat kepada enam provinsi di Tanah Papua.

Memang ada informasi mengenai dugaan pemotongan dan keterlambatan penyaluran dana Otsus yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Namun, Ribka memastikan hal tersebut tidak tepat. Pernyataan Ribka disampaikan menanggapi informasi sebelumnya. Ia menjelaskan realisasi dana Otsus untuk enam provinsi di Tanah Papua telah mencapai 100 persen hingga akhir Tahun Anggaran 2025.

Ia juga mengatakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos belanja yang dinilai tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan operasional, sedangkan dana Otsus tidak termasuk dalam skema efisiensi tersebut. Ribka menambahkan, dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, pemerintah telah menegaskan dana Otsus tetap menjadi prioritas. Presiden juga telah meminta Menteri Keuangan memproses pengembalian dana efisiensi tersebut





