Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Minta PIKI Aktif Mempengaruhi Kebijakan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik. Ia meminta PIKI untuk menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia ( PIKI ) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik , bukan sekadar organisasi seremonial. Ia meminta PIKI untuk menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan di Indonesia.

Ribka Haluk juga menegaskan bahwa PIKI harus meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Organisasi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial semata. Peran aktif dalam merumuskan kebijakan dianggap krusial untuk kemajuan bangsa. Menurut Ribka, PIKI memiliki tanggung jawab besar untuk membangun ekosistem yang produktif.

Ekosistem ini harus mampu menghasilkan gagasan, kader, serta kebijakan yang berdampak positif. Tujuannya adalah agar PIKI dapat menjadi organisasi yang benar-benar mempengaruhi arah kebijakan di Indonesia. Ribka menekankan pentingnya meninggalkan legasi yang akan terasa dampaknya untuk lima tahun ke depan, bahkan seterusnya. Ribka juga menyoroti bahwa PIKI tidak seharusnya hanya menjadi wadah kegiatan seremonial.

Sebaliknya, organisasi ini harus bertransformasi menjadi kekuatan pendorong. Kekuatan ini diharapkan mampu menciptakan gagasan-gagasan inovatif, mencetak kader-kader berkualitas, dan merumuskan kebijakan yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas. Sebagai Wakil Ketua Umum PIKI, Ribka Haluk merasa bahwa keanggotaan dalam organisasi ini membawa tanggung jawab besar. Ia secara lugas menyatakan keinginannya agar PIKI dapat menjadi organisasi yang benar-benar mempengaruhi kebijakan.

Hal ini menunjukkan visi kuat terhadap peran strategis PIKI di kancah nasional. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama Ribka Haluk adalah persoalan kemiskinan. Ia memandang bahwa ini adalah tantangan bangsa yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, PIKI diharapkan dapat mengarahkan fokusnya pada permasalahan mendasar ini.

Ribka mengajak para intelektual, akademisi, profesional, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam PIKI untuk bersatu. Mereka diminta bekerja sama dalam melahirkan konsep dan rekomendasi kebijakan. Konsep-konsep ini diharapkan mampu membantu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Melalui keterlibatan aktif ini, PIKI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata.

Kontribusi tersebut tidak hanya sebatas wacana, melainkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Tujuannya adalah menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia





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Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia PIKI Kebijakan Publik

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