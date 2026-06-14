Wakil Menko Pangan Dorong Konsumsi Susu Nasional untuk Persiapan Indonesia Emas 2045

Pada Peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi susu sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti rendahnya konsumsi susu saat ini yang hanya sekitar satu sendok per hari per orang, jauh dari kebutuhan ideal untuk pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan kesehatan berkelanjutan. Gerakan minum susu harus menjadi usaha bersama melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum, serta diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi sehari-hari, especially mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi.

Minggu, 14 Juni 2026 Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq showed great concern over the low milk consumption in Indonesia during the 2026 National Milk Day commemoration in Jakarta.

He emphasized that increasing milk consumption is crucial for improving the nation's nutritional quality, health, and competitiveness to create a golden generation by 2045. Indonesia is currently enjoying a demographic bonus, making the enhancement of human resource quality a strategic agenda for the future.

However, the average milk consumption in Indonesia is only about one teaspoon per day, or approximately 16.2 to 16.8 liters per capita per year, far below the ideal requirement for bone growth, brain development, and overall public health improvement. Milk contains essential nutrients such as protein, calcium, potassium, and vitamins A, B12, and D, which are vital for the body. Hanif stressed that adequate nutrition is key to maintaining a productive generation that will drive national development.

He called for a collaborative movement involving the government, businesses, academics, and all levels of society to promote daily milk consumption. He urged that this movement should not stop at the commemoration but must be realized in everyday changes in consumption patterns. Through the 2026 National Milk Day, he hoped that the milk-drinking movement would become an integral part of achieving a superior generation for Golden Indonesia 2045





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