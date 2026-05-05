Wakil Ketua PSI, Bro Ron, Dianiaya Saat Dampingi Karyawan Mediasi Gaji

Wakil Ketua Umum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron menjadi korban penganiayaan di Menteng, Jakarta Pusat, saat mendampingi karyawan PT SKS melakukan mediasi terkait gaji yang belum dibayarkan. Polisi sedang menyelidiki kasus ini dan mengamankan para pelaku.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Ronald A Sinaga yang dikenal dengan sapaan Bro Ron menjadi korban penganiayaan di kawasan Menteng , Jakarta Pusat , pada hari Senin tanggal 4 Mei.

Insiden pemukulan ini terjadi ketika Bro Ron sedang mendampingi sejumlah karyawan perusahaan dalam proses mediasi terkait permasalahan gaji yang belum dibayarkan. Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menjelaskan bahwa Bro Ron datang bersama 15 orang karyawan PT SKS untuk melakukan audiensi di Kantor Hukum MPP. Tujuan audiensi tersebut adalah untuk membahas dan mencari solusi terkait tunggakan gaji yang dialami oleh para karyawan.

Menurut keterangan Iptu Erlyn, awalnya audiensi di lokasi kantor berjalan dengan lancar dan aman, dengan pengawasan dari petugas kepolisian. Namun, situasi berubah ketika sekelompok orang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dan melakukan intimidasi terhadap para karyawan dan Bro Ron. Kelompok orang tersebut juga berusaha menghalangi proses audiensi yang sedang berlangsung tanpa memberikan alasan yang jelas. Tindakan intimidasi ini kemudian memicu ketegangan dan percekcokan antara kedua belah pihak.

Puncaknya, Bro Ron menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut. Petugas kepolisian yang berada di lokasi dengan sigap melerai perkelahian dan mengamankan baik korban maupun pelaku untuk dibawa ke Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap motif di balik tindakan penganiayaan tersebut dan mengidentifikasi semua pelaku yang terlibat. Kasus ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari Partai PSI yang mengecam keras tindakan kekerasan terhadap Bro Ron.

Pihak partai berharap agar polisi dapat segera mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku. Selain itu, Partai PSI juga memberikan dukungan penuh kepada para karyawan PT SKS yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka terkait gaji yang belum dibayarkan. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap para pekerja dan hak-hak mereka, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intimidasi dan kekerasan yang dapat menghambat proses mediasi dan penyelesaian masalah perburuhan.

Polisi terus mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi untuk memperkuat proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap Bro Ron dan para karyawan PT SKS juga terus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kejadian tersebut. Diharapkan dengan adanya penyelidikan yang komprehensif, keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Situasi di sekitar Polsek Metro Menteng terpantau kondusif setelah kejadian tersebut, dan petugas kepolisian terus melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan menghormati hak-hak orang lain





