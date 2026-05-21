Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto merombak tata kelola ekspor SDA - Indonesia Update

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto merombak tata kelola ekspor SDA di Indonesia. Eddy menilai kebijakan ini dapat memastikan ekspor SDA bermanfaat bagi rutinitas rakyat, yang diperkirakan dapat tingkatkan penerimaan indonesia dari ekspor komoditas sdA.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto merombak tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Eddy menilai kebijakan ini memastikan ekspor SDA bermanfaat bagi kebutuhan rakyat.

Sebelumnya, saat berpidato dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo mengumumkan peraturan pemerintah (PP) yang menetapkan ekspor SDA satu pintu melalui BUMN yang ditunjuk. Eddy menyebut PP ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Langkah penataan ekspor komoditas ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat," kata Eddy di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Eddy menilai masalah tersebut membuat penerimaan negara dari ekspor komoditas SDA belum optimal. Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden, kata dia, diharapkan memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memaksimalkan penerimaan devisa negara. Eddy juga menekankan implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara hat-hati dan komunikatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengusaha.

Para pembantu presiden perlu membangun komunikasi yang baik agar tidak muncul keraguan, kebingungan, maupun keresahan di kalangan pelaku usaha. Ekspor komoditas tetap membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang sehat. Proses transisi kebijakan ekspor baru disebutnya perlu mengedepankan kepastian hukum, kemudahan berusaha, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sumber Daya Alam Ekspor Kepentingan Rakyat PP Perjanjian Pemerintah BUMN Newspaper Update Mediasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Kunut Israelian Menangkis Aktivis dan jurnalisDPR RI menyatakan sikapnya terhadap tindakan Israel yang captured beberapa aktivis dan jurnalis di perairan internasional. DPR RI solidaritas dengan aktivis dan jurnalis tersebut dengan mendesak PBB dan AS agar melobi Israel agar membebaskan mereka. DPR RI menekankan perlunya toleransi, perdamaian dan kepatuhan terhadap UU antar quốc bangsa di lingkungan dunia MEMS.

Read more »

Eks Wakil Ketua KPK: Siapapun Bisa Lakukan Perhitungan Kerugian NegaraWakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa penetapan kerugian negara dalam kasus korupsi ditentukan oleh putusan hakim, bukan hanya hasil audit.

Read more »

Wakil Ketua MPR sebut pencegahan kekerasan anak perlu komitmen bersamaWakil Ketua MPR RI mendorong penguatan komitmen bersama semua pihak dalam mengimplementasikan regulasi perlindungan anak sebagai upaya pencegahan maupun ...

Read more »

Cegah Kericuhan Suporter, Wakil Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Utamakan PembinaanParlemen mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan masalah suporter sepak bola di Indonesia.

Read more »