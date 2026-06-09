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Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Aset Terbesar ANTARA Bukan Gedung atau Teknologi

Politik News

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Aset Terbesar ANTARA Bukan Gedung atau Teknologi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RIEvita NursantyLembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA
📆09/06/2026 09:30:00
📰antaranews
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Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai bahwa aset terbesar Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA bukanlah gedung atau kecanggihan teknologi, melainkan adalah jaringan wartawan yang dimiliki.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai bahwa aset terbesar Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA bukanlah gedung atau kecanggihan teknologi, melainkan adalah jaringan wartawan yang dimiliki.

Dia menilai bahwa ANTARA memiliki jaringan yang luar biasa untuk urusan wartawan. Maka dari itu, menurut dia, ANTARA harus terus melatih wartawannya yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Evita juga mengatakan bahwa posisi ANTARA harus jelas sebagai media komunikasi publik pemerintah dan harus mampu memegang peranan dalam melawan hoaks-hoaks yang beredar. Dia ingin mengembalikan kekuatan ANTARA seperti sediakala, ketika ANTARA merupakan media tunggal yang menjadi sumber informasi bagi media cetak.

Dia juga menilai bahwa tidak ada salahnya jika ANTARA mengembangkan media digital agar pembaca bisa menikmati berita dalam bentuk audio visual

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antaranews /  🏆 6. in İD

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Media Komunikasi Publik Pemerintah Melawan Hoaks-Hoaks

 

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