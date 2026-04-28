Wakil Ketua Komisi V DPR RI Soroti Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengecam kecelakaan tragis yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Insiden ini menewaskan beberapa penumpang dan mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur kereta api.

Menurut Huda, penyebab utama kecelakaan diduga melibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan perlintasan, banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga, serta kegagalan sistem persinyalan kereta api. Ia menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran bagi industri perkeretaapian Indonesia untuk meningkatkan standar keselamatan. Dalam pernyataannya, Huda menyatakan keprihatinan mendalam atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek (PLB 4B) dan KRL rute Kampung Bandan-Cikarang.

Ia menekankan bahwa kecelakaan ini sangat memprihatinkan karena kereta api jarak jauh dan commuter telah menjadi tulang punggung transportasi nasional. Negara telah menginvestasikan miliaran rupiah untuk mengembangkan infrastruktur, teknologi persinyalan, dan prosedur operasional kereta api. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi. Huda juga menyoroti beberapa faktor krusial yang diduga menjadi pemicu kecelakaan.

Pertama, ia mengecam rendahnya tingkat kepatuhan publik di perlintasan sebidang, yang sering kali memicu kecelakaan fatal. Ia mencontohkan bahwa banyak masyarakat yang nekat menerobos palang pintu meskipun sudah ada sinyal kereta hendak melintas. Akibatnya, banyak kendaraan yang terjebak di tengah perlintasan dan menyebabkan insiden kecelakaan. Selain itu, Huda juga menyoroti masalah infrastruktur yang masih menjadi sorotan tajam.

Berdasarkan data yang ia miliki, masih terdapat ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak dijaga, termasuk lokasi kecelakaan di Bekasi Timur. Ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 1.200 titik perlintasan sebidang yang dijaga baik oleh PT KAI, Pemda, maupun Dishub, sementara 2.600 titik lainnya tidak memiliki penjagaan. Sisanya adalah perlintasan liar. Huda juga mempertanyakan sistem persinyalan serta faktor manusia di internal operasional kereta api.

Ia bertanya mengapa KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju saat jalur di depannya sedang terhambat oleh insiden KRL. Ia mengambil contoh kecelakaan kereta besar di Jepang, Inggris, dan Spanyol yang berhasil memicu revolusi keselamatan di negara-negara tersebut. Ia berharap kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line juga menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik di Indonesia.

Terakhir, ia mendesak perbaikan mendasar berdasarkan hasil temuan investigasi nantinya, baik dari sisi manajemen waktu masinis, teknologi persinyalan, maupun pembenahan infrastruktur perlintasan





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kecelakaan Kereta Api Perkeretaapian Indonesia Keselamatan Kereta Api Infrastruktur Perkeretaapian Komisi V DPR RI

United States Latest News, United States Headlines

