Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Mendorong Transformasi Pesantren

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmennya untuk mengawal penerbitan dan implementasi peraturan turunan UU Pesantren guna memastikan kemudahan akses serta mendorong transformasi pendidikan pesantren yang adaptif teknologi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmennya untuk mengawal penerbitan dan implementasi peraturan turunan UU Pesantren guna memastikan kemudahan akses serta mendorong transformasi pendidikan pesantren yang adaptif teknologi.

Ia menekankan pentingnya implementasi nyata dari setiap undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Fakta bahwa banyak pihak di lingkungan pesantren masih belum sepenuhnya memahami ruang lingkup dan manfaat kehadiran negara melalui UU Pesantren ini, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut. Santri dan alumni pesantren perlu memahami sepenuhnya manfaat serta ruang lingkup kehadiran negara melalui undang-undang tersebut. Oleh karena itu, DPR mendesak agar mekanisme aturan turunan tidak memberatkan, terutama terkait pengakuan kelulusan santri dan pengakuan akses terhadap anggaran yang vital.

Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong pesantren untuk lebih aktif memanfaatkan payung hukum yang telah tersedia demi kemajuan pendidikan. Pemerintah diingatkan untuk tidak menambah beban birokrasi bagi pesantren saat menyusun aturan turunan baru. Tujuan utama adalah mempermudah proses administrasi dan memastikan pesantren dapat fokus pada fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakatnya tanpa terbebani hal-hal administratif yang kompleks. Transformasi pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan mengintegrasikan standar pendidikan internasional tanpa menghilangkan identitas dan karakter keislaman yang kuat.

Kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum atau International Baccalaureate (IB) dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik unik pesantren di Indonesia. Cucun menilai bahwa adaptasi terhadap percepatan teknologi sangat penting, termasuk dalam perkembangan AI yang pesat saat ini. Kontribusi dari insan pesantren yang memiliki pemahaman agama kuat dibutuhkan untuk menghadirkan perspektif etika dan nilai-nilai moral dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Hal ini juga akan memperkaya khazanah keilmuan pesantren.

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Ini krusial untuk menjawab tantangan zaman dan melahirkan santri berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Kota Semarang kini memiliki Perda Pesantren Semarang, sebuah regulasi baru yang akan memfasilitasi pengembangan pendidikan, sarana prasarana, hingga peran sosial pesantren di wilayah tersebut, menjamin dukungan penuh pemerintah daerah. Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan persetujuan pemerintah atas pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana implikasi kebijakan baru ini?

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mendorong Transformasi Pesantren Modern untuk melahirkan generasi berwawasan luas dan adaptif, menegaskan peran ganda pesantren di tengah perubahan zaman. Rektor UIN Raden Intan Lampung menyoroti pentingnya adaptasi tradisi keilmuan pesantren di tengah digitalisasi, menegaskan urgensi pembentukan Ditjen Pesantren untuk inovasi dan tata kelola yang lebih baik.

Waket DPR RI Diskusikan Pendidikan Islam RUU Sisdiknas di Banjarmasin, Pastikan Aspirasi Terserap Wakil Ketua DPR RI membuka ruang diskusi mengenai Pendidikan Islam RUU Sisdiknas di Banjarmasin, menyerap aspirasi penting untuk masa depan pendidikan keagamaan. Ternyata, Revisi UU Sisdiknas Wajib Perkuat Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, Ini Alasannya! Anggota DPR RI mendesak Revisi UU Sisdiknas untuk memperkuat posisi pendidikan keagamaan dan pesantren, memastikan kesetaraan hak serta alokasi anggaran yang jelas





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