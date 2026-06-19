Wakil Ketua DPR Menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Anggota MPR Ahmad Sahroni menggelar penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) di wilayah Koja, Jakarta Utara dan di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Anggota MPR Ahmad Sahroni menggelar penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) di wilayah Koja, Jakarta Utara dan di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat , pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kegiatan yang dihadiri ribuan warga tersebut menjadi ajang dialog langsung antara Sahroni dan masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Sahroni turut menyoroti terkait masih maraknya tindak kejahatan jalanan seperti tawuran, narkoba, dan berbagai kejahatan jalanan yang terjadi di kedua wilayah.

"Tadi dari masing-masing Polsek laporan, di wilayah Jakut dan Jakbar ini tawurannya masih masif. Nah bapak ibu tolong pantau anak-anaknya, karena saya jamin bakal nyesel nanti kalau sudah kena konsekuensi hukumnya. Saya juga sudah pesan ke Pak Kapolres dan Pak Kapolsek, untuk jaga wilayah masing-masing," ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

"Utamakan pencegahan, jaga kamtibmas wilayah. Karena Jakut dan Jakbar ini dapil saya, saya tidak mau generasi muda di wilayah ini terpapar kejahatan jalanan maupun narkoba. Kasihan, rusak nanti masa depannya," tambahnya. Sahroni juga meminta agar masyarakat tidak segan melaporkan temuan kejahatan di wilayah ke media sosial (medsos) pribadinya.

"Medsos juga saya pegang sendiri, jadi bapak ibu tidak perlu khawatir laporannya tidak terbaca. Kalau ada keluhan atau persoalan hukum yang membutuhkan perhatian, akan saya respons dan bantu koordinasikan secepat mungkin dengan penegak hukum terkait," imbuh dia.

"Yang penting masyarakat jangan diam ketika melihat atau mengalami persoalan hukum. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat pula bisa ditangani," tutup Sahroni. Terakhir acara ditutup dengan penyerahan 2.000 Program Indonesia Pintar (PIP) dari Fraksi Nasdem DPR RI kepada ratusan peserta didik di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang berhak menerimanya





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Aspirasi Masyarakat Ahmad Sahroni Penyerapan Aspirasi Masyarakat Jakarta Utara Jakarta Barat

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