Wakil Kepala BGN Trenggono Mengajukan Pensiun Dini dari TNI

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengajukan pensiun dini dari TNI setelah diangkat sebagai Wakil Kepala BGN. Trenggono mengatakan keputusan untuk mengakhiri dinas militernya itu telah disampaikan sejak dirinya diumumkan sebagai Wakil Kepala BGN.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Trenggono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono menyatakan telah mengajukan pensiun dini dari TNI setelah diangkat sebagai Wakil Kepala BGN.

Trenggono mengatakan keputusan untuk mengakhiri dinas militernya itu telah disampaikan sejak dirinya diumumkan sebagai Wakil Kepala BGN. Ia juga menegaskan pengajuan pensiun dini tersebut dilakukan atas kesediaannya sendiri, bukan karena perintah Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri pelantikan sebagai Wakil Kepala BGN oleh Presiden Prabowo. Selain Trenggono, Presiden Prabowo juga akan melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.

Sebelumnya, pada Selasa (2/6), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN serta Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Presiden lalu mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Nanik sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, sedangkan Agustina sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Trenggono sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Trenggono lahir pada 21 November 1969 dan menempuh pendidikan di Akademi Militer dengan cabang Infanteri atau Kopassus, dan lulus pada 1993. Dia sempat menjabat Direktur Umum Akademi Militer pada 2023-2024 sebelum berpindah tugas ke Lembaga Pengembangan dan Penelitian Angkatan Darat (Seskoad) di Jakarta. Selain itu, dia pernah menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pergantian tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Pada Rabu (3/6), Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025-2026





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Wakil Kepala BGN Trenggono Pensiun Dini TNI Presiden Prabowo

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